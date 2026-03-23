ЗСУ знищили 26 тисяч дронів під час оборони Покровська, - 7 корпус ДШВ

За 8 місяців оборони Покровської агломерації українські десантники ліквідували 26 тисяч ворожих безпілотників у своїй зоні відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в 7-му корпусі ДШВ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"26 000 - за 8 місяців. Саме стільки безпілотників ворога знищили або посадили підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ під час оборони Покровської агломерації. У середньому це - близько 1000 цілей щотижня", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що підрозділи в Покровській агломерації успішно працюють проти всього спектра ворожих безпілотників. Десантники повідомили, що з осені помітно зросла кількість збитих ворожих ударних дронів і розвідувальних БПЛА типу "крило".

"Завдяки системній роботі ППО та БпС у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ - дронопад триває", - зазначили в 7-му корпусі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці "Стрікс" ліквідували російський дрон вартістю 400 тисяч доларів. ВIДЕО

Що передувало?

Сили оборони уразили авіаударом вороже місце накопичення на півдні Покровська. Південна частина Покровська наразі залишається зоною, яку противник намагається активно використовувати для підготовки штурмових груп. Окупанти розглядають цей сектор як плацдарм для накопичення особового складу та техніки, використовуючи місцеву забудову як укриття.