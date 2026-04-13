Украинское оружие обеспечивает до 95% дальнобойных поражений врага, - Сибига

Индустрия дронов

Украинское оружие обеспечивает до 95% ударов по целям противника на большом расстоянии. Отечественные производители также ежедневно выпускают около 1,5 тысячи дронов-перехватчиков.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс-Украина".

Развитие ОПК Украины

Сегодня нашим оружием мы покрываем ¾ потребностей нашей армии и именно нашим оружием мы наносим до 95% дальнобойных ударов по противнику. Только в прошлом году мы поставили на вооружение более 1300 образцов украинского оружия. Ежедневно наши производители изготавливают около полутора тысяч дронов-перехватчиков", - сказал он на открытии обновленной экспозиции оборонных решений по случаю Дня работника оборонно-промышленного комплекса Украины в понедельник.

Сибига подчеркнул, что оборонные решения работают не только на защиту Украины, но и доказали свою эффективность на Ближнем Востоке.

Он также сообщил, что после осмотра экспозиции будут подписаны соответствующие контракты между производителями.

Совместное производство

В свою очередь, советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин добавил, что в рамках программы "Build in Ukraine" заработало первое совместное производство между Украиной и Германией.

"До конца этого года вся команда работает над тем, чтобы таких производств в Европе было минимум 10", - подчеркнул Камышин.

