РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14997 посетителей онлайн
Новости Дроны-перехватчики Индустрия дронов
351 2

Украинское оружие обеспечивает до 95% дальнобойных поражений врага, - Сибига

Индустрия дронов

Украинская ракета "Фламинго"

Украинское оружие обеспечивает до 95% ударов по целям противника на большом расстоянии. Отечественные производители также ежедневно выпускают около 1,5 тысячи дронов-перехватчиков.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс-Украина".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Развитие ОПК Украины

Сегодня нашим оружием мы покрываем ¾ потребностей нашей армии и именно нашим оружием мы наносим до 95% дальнобойных ударов по противнику. Только в прошлом году мы поставили на вооружение более 1300 образцов украинского оружия. Ежедневно наши производители изготавливают около полутора тысяч дронов-перехватчиков", - сказал он на открытии обновленной экспозиции оборонных решений по случаю Дня работника оборонно-промышленного комплекса Украины в понедельник.

Сибига подчеркнул, что оборонные решения работают не только на защиту Украины, но и доказали свою эффективность на Ближнем Востоке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские военные эксперты уничтожали иранские дроны на Ближнем Востоке, - Зеленский

Он также сообщил, что после осмотра экспозиции будут подписаны соответствующие контракты между производителями.

Совместное производство

В свою очередь, советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин добавил, что в рамках программы "Build in Ukraine" заработало первое совместное производство между Украиной и Германией.

"До конца этого года вся команда работает над тем, чтобы таких производств в Европе было минимум 10", - подчеркнул Камышин.

Читайте: Более 1 000 экипажей "Линии дронов" поражают каждую четвертую цель на фронте, - Федоров

Автор: 

Сибига Андрей (855) Камышин Александр (84)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому не знищений Кримський міст і ж/д дорога в Крим .яку побцдували рашисти окупованимим українськими територіями.Що ж ви дядьку 3,14здите...???
показать весь комментарий
13.04.2026 11:13 Ответить
"Україна має балістичні ракети на 500 км, які летять на гіперзвукових швидкостях, - Веніславський" - але ми їх вам не покажемо!
Зелені балаболи продовжують брехати як востаннє...
показать весь комментарий
13.04.2026 11:17 Ответить
 
 