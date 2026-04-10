Украинские военные эксперты уничтожали иранские дроны на Ближнем Востоке, - Зеленский
Направленные на Ближний Восток специалисты по РЭБ и дроны-перехватчики сбивали иранские беспилотники.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом во время общения с журналистами рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
"И некоторым странам мы демонстрировали, как работать с перехватчиками. Уничтожали ли мы? Да, уничтожали. Уничтожали ли мы в одной стране? Нет, в нескольких. Да, они сбивали "шахеды". И это очень хорошо. Тем странам, которые открыли для нас свою систему ПВО, наши эксперты смогли очень быстро посоветовать, как сделать их систему сильнее. А где-то мы передали им свой опыт непосредственно в защите. Мы также сбивали дроны с реактивными двигателями", – отметил украинский лидер.
Зеленский заявил, что вопрос массового производства перехватчиков беспилотников, способных уничтожать дроны с реактивными двигателями, – лишь дело времени.
Что предшествовало?
Генсек НАТО Марк Рютте во время выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне заявил, что сейчас страны Персидского залива и союзники на восточном фланге НАТО защищаются от беспилотников РФ и Ирана благодаря украинским технологиям.
чи може навчені араби приїдуть українське небо захищяти?