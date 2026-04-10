Украинские военные эксперты уничтожали иранские дроны на Ближнем Востоке, - Зеленский

Направленные на Ближний Восток специалисты по РЭБ и дроны-перехватчики сбивали иранские беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом во время общения с журналистами рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"И некоторым странам мы демонстрировали, как работать с перехватчиками. Уничтожали ли мы? Да, уничтожали. Уничтожали ли мы в одной стране? Нет, в нескольких. Да, они сбивали "шахеды". И это очень хорошо. Тем странам, которые открыли для нас свою систему ПВО, наши эксперты смогли очень быстро посоветовать, как сделать их систему сильнее. А где-то мы передали им свой опыт непосредственно в защите. Мы также сбивали дроны с реактивными двигателями", – отметил украинский лидер.

Зеленский заявил, что вопрос массового производства перехватчиков беспилотников, способных уничтожать дроны с реактивными двигателями, – лишь дело времени.

Что предшествовало?

Генсек НАТО Марк Рютте во время выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне заявил, что сейчас страны Персидского залива и союзники на восточном фланге НАТО защищаются от беспилотников РФ и Ирана благодаря украинским технологиям.

Украина рассчитывает на системы ПВО THAAD, которые есть у стран Ближнего Востока, - Зеленский

А над Нікополем? А над Харковом, Херсоном, Павлоградом, Одеською областю.., хто буде знищувати кацапські?
10.04.2026 09:50 Ответить
за їх захист ніхто ж не платить,Скороход заявила що за кожного дроноборця зевава отримує від 100 000$
10.04.2026 09:54 Ответить
Так пєрєміріє ж в Україні
10.04.2026 10:07 Ответить
А про убитих іранською ракетою 15 українських спеціх ЗЕпоц розказати не хоче?
10.04.2026 09:52 Ответить
Звідки інформація?
10.04.2026 10:01 Ответить
Портніков сказав шо це добре - араби за це нам горючки підкинуть - шоб наш ринок не лихоманило
10.04.2026 09:53 Ответить
очікую експердної Оманської думки про ріст поголів'я корів в умовах росту цін на нафту в пустелі Гобі
10.04.2026 09:58 Ответить
ти батальон, гніда придурковата, туди надійслав.. -- батальон!
чи може навчені араби приїдуть українське небо захищяти?
10.04.2026 10:28 Ответить
Якийсь цирк---ЯКІ ЕКСПЕРТИ? ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ--експерти надаюбть оцінку подіям і вчинкам А ЗБИВАЮТЬ ШАХЕДИ ІНШУ ШУШЕРУ----- ПІЛОТИ І ОПЕРАТОРИ Бо якось смішно чути він головкома,що "експерти " щось збивають Це --наводити тінь на плетінь для баранів і лохів ПОТРІБНО НЕ БОЯТИСЬ І СКАЗАТИ___ТАМ НАШІ ЗСУ І крапка Правда багато тоді виникне питань в нас УКРАЇНЦІВ Але це суті не змінює--їх і так багато ( питань)
10.04.2026 10:50 Ответить
 
 