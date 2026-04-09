Тяжело заработанные уроки Украины на поле боя спасают жизни за ее пределами, — Рютте

В настоящее время страны Персидского залива и союзники на восточном фланге НАТО защищаются от беспилотников РФ и Ирана благодаря украинским технологиям.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Украинские технологии

"Сейчас союзники на восточном фланге НАТО и наши друзья в Персидском заливе защищаются от российских и иранских дронов благодаря украинским технологиям, которых не было даже год назад", — отметил Рютте.

По его словам, "союзники быстро действуют", чтобы обеспечить бюджеты, наращивать вооруженные силы и внедрять необходимые возможности, но "им нужно больше".

Уроки Украины спасают жизни

"Нужна более масштабируемая, адаптивная технология перехвата беспилотников. И здесь с трудом заработанные уроки Украины на поле боя спасают жизни за ее собственными границами", — отметил генсек.

Он добавил, что нужно больше высокотехнологичных возможностей для "защиты от современных ракет, которые наши противники применяют против Киева и Тель-Авива".

