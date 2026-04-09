Важко зароблені уроки України на полі бою рятують життя за її кордонами, - Рютте
Нині країни Перської затоки та союзники на східному фланзі НАТО захищаються від безпілотників РФ та Ірану завдяки українським технологіям.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.
Українські технології
"Зараз союзники на східному фланзі НАТО та наші друзі в Перській затоці обороняються від російських та іранських дронів завдяки українським технологіям, яких не було навіть рік тому", - зазначив Рютте.
За його словами, "союзники швидко рухаються", щоб забезпечити бюджети, нарощувати збройні сили та впроваджувати потрібні можливості, але "їм потрібно більше".
Уроки України рятують життя
"Потрібна більш масштабована, адаптивна технологія перехоплення безпілотників. І тут важко зароблені уроки України на полі бою рятують життя за її власними кордонами", - зауважив генсек.
Він додав, що потрібно більше високотехнологічних можливостей для "захисту від сучасних ракет, які наші супротивники застосовують проти Києва та Тель-Авіва".
Що передувало
- Нагадаємо, сьогодні Україна і Катар підписали угоду про партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років.
- Напередодні, 27 березня, Україна уклала домовленість про оборонне співробітництво із Саудівською Аравією.
- 28 березня Україна та ОАЕ домовились про співробітництво у сфері безпеки й оборони, фіналізуємо деталі.
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