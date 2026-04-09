Важко зароблені уроки України на полі бою рятують життя за її кордонами, - Рютте

Нині країни Перської затоки та союзники на східному фланзі НАТО захищаються від безпілотників РФ та Ірану завдяки українським технологіям.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.

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Українські технології

"Зараз союзники на східному фланзі НАТО та наші друзі в Перській затоці обороняються від російських та іранських дронів завдяки українським технологіям, яких не було навіть рік тому", - зазначив Рютте.

За його словами, "союзники швидко рухаються", щоб забезпечити бюджети, нарощувати збройні сили та впроваджувати потрібні можливості, але "їм потрібно більше".

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Уроки України рятують життя

"Потрібна більш масштабована, адаптивна технологія перехоплення безпілотників. І тут важко зароблені уроки України на полі бою рятують життя за її власними кордонами", - зауважив генсек.

Він додав, що потрібно більше високотехнологічних можливостей для "захисту від сучасних ракет, які наші супротивники застосовують проти Києва та Тель-Авіва".

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