Українські військові експерти знищували іранські дрони на Близькому Сході, - Зеленський

Направлені на Близький Схід фахівці з РЕБ і дронів-перехоплювачів збивали іранські безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це під час спілкування із журналістами розповів президент України Володимир Зеленський.

"І деяким країнам ми демонстрували, як працювати з перехоплювачами. Чи знищували ми? Так, знищували. Чи знищували ми в одній країні? Ні, в кількох. Так, вони збивали "шахеди". І це дуже добре. Тим країнам, які відкрили для нас свою систему ППО, наші експерти змогли дуже швидко порадити, як зробити їхню систему сильнішою. А десь ми передали їм свій досвід безпосередньо в захисті. Ми також збивали дрони з реактивними двигунами", – зазначив український лідер.

Зеленський заявив, що питання масового виробництва перехоплювачів безпілотників, здатних знищувати дрони з реактивними двигунами, є лише справою часу.

Що передувало?

Генсек НАТО Марк Рютте під час виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні заявив, що нині країни Перської затоки та союзники на східному фланзі НАТО захищаються від безпілотників РФ та Ірану завдяки українським технологіям.

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