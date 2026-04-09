Более 1 000 экипажей Линии дронов поражают каждую четвертую цель на фронте, - Федоров

Подразделения проекта "Линия дронов", запущенного весной 2025 года, сегодня обеспечивают поражение каждой четвертой цели на фронте. К проекту уже привлечено более 1 000 экипажей операторов беспилотников.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Линия дронов - это переход к новой модели войны, где беспилотники становятся ключевым инструментом поражения. Проект инициирован Президентом весной 2025 года - и уже дает системный результат на поле боя. Каждая четвертая цель на поле боя - результат работы Линии дронов", - отметил он.

Развертывание Линии дронов

В проекте мы первыми объединили 5 самых эффективных подразделений, определенных по системе "Армия дронов". Бонус:

Федоров отметил, что именно их боевой опыт стал основой для развертывания Линии дронов по всему фронту. Ключевая задача подразделений - сформировать killzone глубиной 10-15 км, где враг не сможет продвигаться без потерь. Дроны сопровождают пехоту, обнаруживают и уничтожают цели еще на подходах.

Эффективность Линии дронов

Сегодня "Линия дронов" объединяет более 1 000 экипажей. В марте они поразили более 10 500 российских военных и сотни единиц техники.

Параллельно привлекаем международную поддержку для развития проекта. Нидерланды выделили $880 млн на Линию дронов - это позволяет закупать FPV, ISR и дроны-бомбардировщики для формирования killzone на фронте.

Линия дронов постоянно привлекает операторов БПЛА, инженеров, ИТ-специалистов, аналитиков и всех, кто готов работать с технологиями на войне.

Ранее министр обороны сообщал о рекорде "Армии дронов.Бонус" за март: 35 тыс. потерь РФ и более 151 тыс. пораженных целей - верифицированных на видео потерь врага.