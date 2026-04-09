Понад 1 000 екіпажів Лінії дронів уражають кожну четверту ціль на фронті, - Федоров

Підрозділи проєкту "Лінія дронів", ініційованого навесні 2025 року, сьогодні забезпечують ураження кожної четвертої цілі на фронті. До проєкту вже залучено понад 1 000 екіпажів операторів безпілотників.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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"Лінія дронів — це перехід до нової моделі війни, де безпілотники стають ключовим інструментом ураження. Проєкт ініційований Президентом навесні 2025 року — і вже дає системний результат на полі бою. Кожна четверта ціль на полі бою — результат роботи Лінії дронів", - зазначив він.

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Розгортання Лінії дронів

У проєкті ми першими об’єднали 5 найефективніших підрозділів, визначених за системою Армія дронів.Бонус:

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Федоров зазначив, що саме їхній бойовий досвід став основою для розгортання Лінії дронів по всьому фронту. Ключове завдання підрозділів — сформувати killzone глибиною 10–15 км, де ворог не зможе просуватися без втрат. Дрони супроводжують піхоту, виявляють і знищують цілі ще на підходах.

Ефективність Лінії дронів

Сьогодні Лінія дронів обʼєднує понад 1 000 екіпажів. У березні вони вразили 10 500+ російських військових і сотні одиниць техніки.

Паралельно залучаємо міжнародну підтримку для розвитку проєкту. Нідерланди спрямували $880 млн на Лінію дронів — це дає змогу закуповувати FPV, ISR і дрони-бомбери для формування killzone на фронті.

Лінія дронів постійно залучає операторів БпЛА, інженерів, ІТ-фахівців, аналітиків та всіх, хто готовий працювати з технологіями на війні.

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Долучайтеся до проєкту, що змінює війну: https://usforces.army

Раніше міністр оборони повідомляв про рекорд "Армії дронів.Бонус" за березень: 35 тис. втрат РФ і понад 151 тис. уражених цілей - верифікованих на відео втрат ворога.