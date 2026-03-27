Програму "Армія дронів.Бонус" розширено на снайперів та "малу" ППО, - Федоров
Міноборони вдосконалює систему "Армія дронів.Бонус" - розширює нарахування балів. Зокрема, додано нові напрями: снайпінг, мобільні вогневі групи та армійську авіацію. Нараховується значно більше балів за нові методи застосування технологій проти ворога.
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Більше знищених цілей - більше балів
"е-Бали вже змінили підхід до ведення війни. Це про чітку мотивацію, справедливу винагороду та швидке масштабування ефективних рішень. Підрозділи отримують ресурси за результат: більше знищених цілей - більше нарахованих балів. Це пряма мотивація, яка дає змогу підсилювати підрозділи новими технологіями", - наголосив Федоров.
Розширення напрямів
"Додаємо снайпінг - тепер бали нараховуються за верифіковані ураження зі снайперських систем.
Також включаємо "малу" ППО - мобільні вогневі групи та армійську авіацію. Це критично важливі елементи захисту неба, і їх результативність має бути врахована в системі", - додав міністр.
Значно більше балів за нові методи застосування безпілотних систем
Триває впровадження мультиплікатора балів за нові методи застосування безпілотних систем. Прискорюється виявлення ефективних тактик та їхнє масштабування у військах.
"Наше завдання - бути на кілька кроків попереду ворога в кожному технологічному циклі. Будуємо систему, у якій результативність підрозділів безпосередньо конвертується в нові технології, швидші поставки та посилення бойових спроможностей", - додав Федоров.
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