Программа "Армія дронів. Бонус" расширена на снайперов и "малую" ПВО, - Федоров
Минобороны совершенствует систему "Армія дронів. Бонус" - расширяет систему начисления баллов. В частности, добавлены новые направления: снайпинг, мобильные огневые группы и армейская авиация. За новые методы применения технологий против врага начисляется значительно больше баллов.
Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Больше уничтоженных целей - больше баллов
"e-Баллы уже изменили подход к ведению войны. Речь идет о четкой мотивации, справедливом вознаграждении и быстром масштабировании эффективных решений. Подразделения получают ресурсы за результат: больше уничтоженных целей - больше начисленных баллов. Это прямая мотивация, которая позволяет усиливать подразделения новыми технологиями", - подчеркнул Федоров.
Расширение направлений
"Добавляем снайпинг - теперь баллы начисляются за верифицированные поражения из снайперских систем.
Также включаем "малую" ПВО - мобильные огневые группы и армейскую авиацию. Это критически важные элементы защиты неба, и их результативность должна быть учтена в системе", - добавил министр.
Значительно больше баллов за новые методы применения беспилотных систем
Продолжается внедрение мультипликатора баллов за новые методы применения беспилотных систем. Ускоряется выявление эффективных тактик и их масштабирование в войсках.
"Наша задача - быть на несколько шагов впереди врага в каждом технологическом цикле. Создаем систему, в которой результативность подразделений напрямую конвертируется в новые технологии, более быстрые поставки и усиление боевых возможностей", - добавил Федоров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль