Программа "Армія дронів. Бонус" расширена на снайперов и "малую" ПВО, - Федоров

Минобороны совершенствует систему "Армія дронів. Бонус" - расширяет систему начисления баллов. В частности, добавлены новые направления: снайпинг, мобильные огневые группы и армейская авиация. За новые методы применения технологий против врага начисляется значительно больше баллов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Больше уничтоженных целей - больше баллов

"e-Баллы уже изменили подход к ведению войны. Речь идет о четкой мотивации, справедливом вознаграждении и быстром масштабировании эффективных решений. Подразделения получают ресурсы за результат: больше уничтоженных целей - больше начисленных баллов. Это прямая мотивация, которая позволяет усиливать подразделения новыми технологиями", - подчеркнул Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 92 тыс. оккупантов уничтожено за зиму: дроны стали главным оружием, - Федоров

Расширение направлений

"Добавляем снайпинг - теперь баллы начисляются за верифицированные поражения из снайперских систем.



Также включаем "малую" ПВО - мобильные огневые группы и армейскую авиацию. Это критически важные элементы защиты неба, и их результативность должна быть учтена в системе", - добавил министр.

Читайте также: Кабмин выделил 2 миллиарда на программу обмена е-баллов на новое вооружение для военных

Значительно больше баллов за новые методы применения беспилотных систем

Продолжается внедрение мультипликатора баллов за новые методы применения беспилотных систем. Ускоряется выявление эффективных тактик и их масштабирование в войсках.

"Наша задача - быть на несколько шагов впереди врага в каждом технологическом цикле. Создаем систему, в которой результативность подразделений напрямую конвертируется в новые технологии, более быстрые поставки и усиление боевых возможностей", - добавил Федоров.

Читайте также: Подразделения смогут получать баллы за логистические операции НРК - расширена программа "Армія дронів". Бонус