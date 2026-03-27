Программа "Армія дронів. Бонус" расширена на снайперов и "малую" ПВО, - Федоров

Программу "Армия дронов.Бонус" расширили

Минобороны совершенствует систему "Армія дронів. Бонус" - расширяет систему начисления баллов. В частности, добавлены новые направления: снайпинг, мобильные огневые группы и армейская авиация. За новые методы применения технологий против врага начисляется значительно больше баллов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Больше уничтоженных целей - больше баллов

"e-Баллы уже изменили подход к ведению войны. Речь идет о четкой мотивации, справедливом вознаграждении и быстром масштабировании эффективных решений. Подразделения получают ресурсы за результат: больше уничтоженных целей - больше начисленных баллов. Это прямая мотивация, которая позволяет усиливать подразделения новыми технологиями", - подчеркнул Федоров.

Расширение направлений

"Добавляем снайпинг - теперь баллы начисляются за верифицированные поражения из снайперских систем.

Также включаем "малую" ПВО - мобильные огневые группы и армейскую авиацию. Это критически важные элементы защиты неба, и их результативность должна быть учтена в системе", - добавил министр.

Значительно больше баллов за новые методы применения беспилотных систем

Продолжается внедрение мультипликатора баллов за новые методы применения беспилотных систем. Ускоряется выявление эффективных тактик и их масштабирование в войсках.

"Наша задача - быть на несколько шагов впереди врага в каждом технологическом цикле. Создаем систему, в которой результативность подразделений напрямую конвертируется в новые технологии, более быстрые поставки и усиление боевых возможностей", - добавил Федоров.

Ага! А для піхоти не е-бали,а по *****!
27.03.2026 16:13 Ответить
І що цікаво! Ані Головнокомандувач,ані Міністр Оборони в армії ніколи не служили!
27.03.2026 16:15 Ответить
 
 