Подразделения смогут получить баллы за логистические операции НРК - расширена программа "Армія дронів.Бонус"

"Армія дронів.Бонус" стала геймченджером в войне с Россией. Потери врага в живой силе и технике значительно выросли, а подразделения получили возможность напрямую заказывать средства для поражения врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Военные уже могут получать е-баллы за:

  • БПЛА,
  • артиллерию,
  • минирование.

"Теперь мы расширяем программу на логистические операции НРК. Соответствующее решение принято на заседании правительства", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подразделения смогут заказывать дроны, средства РЭБ и НРК в Brave1 Market в обмен на е-баллы за пораженные цели

Как отметил Федоров, расширение программы "Армія дронів.Бонус" поможет фиксировать логистические операции и даст толчок для развития этого направления во всех подразделениях Сил безопасности и обороны.

Треба більше туману, бонуси, геймченжери, логістика і таке інше.
показать весь комментарий
18.09.2025 17:21 Ответить
 
 