Подразделения смогут получить баллы за логистические операции НРК - расширена программа "Армія дронів.Бонус"

"Армія дронів.Бонус" стала геймченджером в войне с Россией. Потери врага в живой силе и технике значительно выросли, а подразделения получили возможность напрямую заказывать средства для поражения врага.

Военные уже могут получать е-баллы за:

"Теперь мы расширяем программу на логистические операции НРК. Соответствующее решение принято на заседании правительства", - говорится в сообщении.

Как отметил Федоров, расширение программы "Армія дронів.Бонус" поможет фиксировать логистические операции и даст толчок для развития этого направления во всех подразделениях Сил безопасности и обороны.