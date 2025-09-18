Подразделения смогут получить баллы за логистические операции НРК - расширена программа "Армія дронів.Бонус"
"Армія дронів.Бонус" стала геймченджером в войне с Россией. Потери врага в живой силе и технике значительно выросли, а подразделения получили возможность напрямую заказывать средства для поражения врага.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Военные уже могут получать е-баллы за:
- БПЛА,
- артиллерию,
- минирование.
"Теперь мы расширяем программу на логистические операции НРК. Соответствующее решение принято на заседании правительства", - говорится в сообщении.
Как отметил Федоров, расширение программы "Армія дронів.Бонус" поможет фиксировать логистические операции и даст толчок для развития этого направления во всех подразделениях Сил безопасности и обороны.
