Підрозділи зможуть отримати бали за логістичні операції НРК — розширено програму Армія дронів.Бонус

Армія дронів.Бонус стала геймченджером у війні з росією. Втрати ворога в живій силі та техніці значно зросли, а підрозділи отримали можливість напряму замовляти засоби для ураження ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Військові вже можуть отримувати е-Бали за:

"Тепер ми розширюємо програму на логістичні операції НРК. Відповідне рішення ухвалено на засіданні Уряду", - ідеться в повідомленні.

Як зазначив Федоров, розширення програми Армія дронів.Бонус допоможе фіксувати логістичні операції та дасть поштовх для розвитку цього напряму в усіх підрозділах Сил безпеки і оборони.