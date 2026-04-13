Українська зброя забезпечує до 95% далекобійних уражень ворога, - Сибіга
Індустрія дронів
Українська зброя забезпечує до 95% ударів по цілях противника на великій відстані. Вітчизняні виробники також щодня випускають приблизно 1,5 тисячі дронів-перехоплювачів.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
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Сьогодні нашою зброєю ми покриваємо ¾ потреб нашого війська та саме нашою зброєю ми здійснюємо до 95% далекобійних уражень противника. Лише минулого року ми поставили на озброєння більше, ніж 1300 зразків української зброї. Щоденно наші виробники виготовляють біля півтори тисячі дронів-перехоплювачів", - сказав він на відкритті оновленої експозиції оборонних рішень з нагоди Дня працівника оборонно-промислового комплексу України у понеділок.
Сибіга наголосив, що оборонні рішення працюють не лише на захист України, а й так само довели свою ефективність на Близькому Сході.
Він також повідомив, що після огляду експозиції будуть підписані відповідні контракти між виробниками.
Спільні виробництва
Своєю чергою, радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін додав, що у рамках програми "Build in Ukraine" запрацювало перше спільне виробництво між Україною та Німеччиною.
"До кінця цього року вся команда працює над тим, щоб таких виробництв у Європі було мінімум 10", - наголосив Камишін.
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