Українська зброя забезпечує до 95% далекобійних уражень ворога, - Сибіга

Індустрія дронів

Українська зброя забезпечує до 95% ударів по цілях противника на великій відстані. Вітчизняні виробники також щодня випускають приблизно 1,5 тисячі дронів-перехоплювачів.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Розвиток ОПК України

Сьогодні нашою зброєю ми покриваємо ¾ потреб нашого війська та саме нашою зброєю ми здійснюємо до 95% далекобійних уражень противника. Лише минулого року ми поставили на озброєння більше, ніж 1300 зразків української зброї. Щоденно наші виробники виготовляють біля півтори тисячі дронів-перехоплювачів", - сказав він на відкритті оновленої експозиції оборонних рішень з нагоди Дня працівника оборонно-промислового комплексу України у понеділок.

Сибіга наголосив, що оборонні рішення працюють не лише на захист України, а й так само довели свою ефективність на Близькому Сході.

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Він також повідомив, що після огляду експозиції будуть підписані відповідні контракти між виробниками.

Спільні виробництва

Своєю чергою, радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін додав, що у рамках програми "Build in Ukraine" запрацювало перше спільне виробництво між Україною та Німеччиною.

"До кінця цього року вся команда працює над тим, щоб таких виробництв у Європі було мінімум 10", - наголосив Камишін.

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