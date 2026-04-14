Україна і Німеччина обмінюватимуться бойовими даними

Україна та Німеччина підписали угоду про обмін цифровими бойовими даними, які використовуватимуться для розробки нових систем озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив федеральний канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським сьогодні, 14 квітня, у Берліні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передбачає угода

Домовленість була підписана міністрами оборони двох країн.

Вона передбачає обмін цифровими даними, отриманими під час бойових дій, для створення нових технологічних рішень у сфері озброєння.

Читайте: Американські військові переймають досвід українських операторів Patriot, - Каволі

Оцінка Німеччини

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що значення цієї угоди складно переоцінити.

За його словами, спільна розробка таких систем разом з Україною підвищує рівень оборонної незалежності Європи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з Об’єднаними експедиційними силами, - Шмигаль