Американські військові переймають досвід українських операторів Patriot, - Каволі

Українські військові значно ефективніше застосовують системи протиповітряної оборони Patriot у реальних бойових умовах, ніж очікували у США.

Про це заявив американський генерал Крістофер Каволі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Причому спочатку американський генерал сумнівався у здатності українців використовувати Patriot. Саме так Крістофер Каволі свідчив на закритих слуханнях у Сенаті США, зазначає оглядач з питань безпеки The Insider Колбі Бадхвар.

Крістофер Каволі підкреслив: українські оператори Patriot наразі мають найбільший бойовий досвід у світі, бо вони "роками виживали проти ворога, який активно полював на них", та "успішно відбивали цілеспрямовані спроби знищити їхні батареї".

Що передувало?

За час повномасштабної війни в Україні саме комплекси Patriot ефективно знищували майже всі відомі повітряні цілі противника, серед яких надзвукові Су-34, стратегічні крилаті ракети Х-101, Х-555, "Калібр", аеробалістичні Х-47М2 "Кинджал" та гіперзвукові ракети "Циркон".

Також читайте: Міноборони працює над створенням нового рубежу захисту для областей на заході України