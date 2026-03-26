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Новини ППО України Обмін досвідом у сфері оборони
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Американські військові переймають досвід українських операторів Patriot, - Каволі

Американські військові переймають досвід українців

Українські військові значно ефективніше застосовують системи протиповітряної оборони Patriot у реальних бойових умовах, ніж очікували у США.

Про це заявив американський генерал Крістофер Каволі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Причому спочатку американський генерал сумнівався у здатності українців використовувати Patriot. Саме так Крістофер Каволі свідчив на закритих слуханнях у Сенаті США, зазначає оглядач з питань безпеки The Insider Колбі Бадхвар.

Крістофер Каволі підкреслив: українські оператори Patriot наразі мають найбільший бойовий досвід у світі, бо вони "роками виживали проти ворога, який активно полював на них", та "успішно відбивали цілеспрямовані спроби знищити їхні батареї".

Що передувало?

За час повномасштабної війни в Україні саме комплекси Patriot ефективно знищували майже всі відомі повітряні цілі противника, серед яких надзвукові Су-34, стратегічні крилаті ракети Х-101, Х-555, "Калібр", аеробалістичні Х-47М2 "Кинджал" та гіперзвукові ракети "Циркон".

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Автор: 

ППО (4229) США (26880) Каволі Крістофер (67) ЗСУ (8913) Patriot (504) війна в Україні (8652)
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Топ коментарі
+8
Точно, якийсь сюрреалізм. Воюєте ви краще за нас, але до стандартів НАТО ви ще не дотягуєте. А може не треба яйця по 17 заганяти і двушечки не мацкву катати..?
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26.03.2026 13:28 Відповісти
+5
Повоюєте з наше з Парашей і ви можливо навчитесь.
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26.03.2026 13:21 Відповісти
+3
Не тільки. Українці меншого дурня вибрали президентом !!!
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26.03.2026 13:26 Відповісти

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