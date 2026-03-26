Американские военные перенимают опыт украинцев: Киев значительно лучше управляет системами ПВО, - генерал США

Американские военные перенимают опыт украинцев: Киев значительно эффективнее управляет системами ПВО Patriot, чем США.

Об этом заявил американский генерал Кристофер Каволи, сообщает Цензор.НЕТ.

Причем сначала американский генерал сомневался в способности украинцев использовать Patriot. Именно так Кристофер Каволи свидетельствовал на закрытых слушаниях в Сенате США, отмечает обозреватель по вопросам безопасности The Insider Колби Бадхвар.

Кристофер Каволи подчеркнул: украинские операторы Patriot на данный момент имеют самый большой боевой опыт в мире, поскольку они "годами выживали против врага, который активно охотился на них", и "успешно отражали целенаправленные попытки уничтожить их батареи".

За время полномасштабной войны в Украине именно комплексы Patriot эффективно уничтожали почти все известные воздушные цели противника, среди которых сверхзвуковые Су-34, стратегические крылатые ракеты Х-101, Х-555, "Калибр", аэробаллистические Х-47М2 "Кинжал" и гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Читайте также: Минобороны работает над созданием нового рубежа защиты для областей на западе Украины