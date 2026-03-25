Минобороны работает над созданием нового рубежа защиты для областей на западе Украины

Вчера, 24 марта, Украина отразила самую масштабную дневную воздушную атаку за все время полномасштабной войны. Несмотря на рекордное количество средств поражения, бойцы противовоздушной обороны отразили удар и уничтожили более 94% запущенных целей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Этой атаке предшествовал комбинированный воздушный удар врага с применением баллистических ракет, крылатых ракет и ударных беспилотников. Всего за сутки было задействовано 999 дронов типа "Шахед".

Только в пределах Киевской области было задействовано около 250 беспилотников. Еще год назад такое количество беспилотников применялось для массированной атаки по всей территории Украины. Вчера их удалось полностью уничтожить в пределах одной области. Над Киевом не было зафиксировано ни одной воздушной цели – кроме стаи птиц.

Россия применяет различные типы средств поражения на разных высотах и скоростях, пытаясь перегрузить систему противовоздушной обороны.

Как Украина усиливает защиту неба

В ответ Украина развивает эшелонированную защиту, основанную на системном подходе. К отражению атак привлекаются все имеющиеся ресурсы: подразделения Воздушных сил, дроны-перехватчики, мобильные огневые группы, тактическая авиация и вертолеты. Украина проводит масштабные комплексные воздушные операции, аналогов которым в мире нет.

Результаты такой работы уже заметны в крупных городах, которые традиционно были основными целями врага. Осознавая ограниченность возможностей для атаки, противник смещает фокус на удары по мирной инфраструктуре в западных областях Украины.

Министерство обороны Украины уже работает над созданием нового рубежа воздушной защиты, который должен сделать невозможными атаки на мирные города на западе страны.

"Враг понимает эти процессы. Именно поэтому во время удара 24 марта Россия применила все доступные ресурсы. Воины противовоздушной обороны ежедневно, днем и ночью, выполняют сверхсложные задачи и демонстрируют все более высокий уровень эффективности", - отметили в Минобороны.

