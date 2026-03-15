Федоров сосредоточится на создании собственной системы ПВО для защиты неба Украины, - Зеленский

В настоящее время приоритетом для министра обороны Михаила Федорова является усиление защиты воздушного пространства Украины, в частности создание собственной системы противовоздушной обороны.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами 14 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Украина работает над усилением противовоздушной обороны

"Вопрос - в ПВО. Либо США предоставят нам лицензию на Patriot, либо мы получим лицензию от кого-то из европейских партнеров, либо у Украины будет своя система ПВО, что появится раньше. Не нужно отказываться ни от одного из этих подходов. Но что будет раньше - посмотрим. Михаил (Федоров. - Ред.) вместе с командующим ПВО, весь частный сектор должны сосредоточиться на этом вопросе. Михаил объехал весь частный сектор, пообщался с ними. Готовил мне доклад. Мы будем предпринимать шаги в отношении ПВО, ракетостроения - вы их увидите. Именно переформатирование вперед, потому что у нас просто нет другого пути...", - отметил глава государства.

"... Война закончилась - все нам дали гарантии безопасности. Из аэропорта будет вылетать самолет, и все равно люди должны быть уверены, что если какая-то случайная ракета прилетит - они будут защищены. Вопрос в глобальной защите. Это вопрос номер один", — добавил он.

Что предшествовало?

Как сообщалось, Зеленский также отметил, что в этом году Украина будет тестировать новую систему SAMP/T против баллистики.

