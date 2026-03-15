РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8342 посетителя онлайн
Новости
1 294 26

Федоров сосредоточится на создании собственной системы ПВО для защиты неба Украины, - Зеленский

Закупка дронов-перехватчиков Федоров сделал заявление

В настоящее время приоритетом для министра обороны Михаила Федорова является усиление защиты воздушного пространства Украины, в частности создание собственной системы противовоздушной обороны.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами 14 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Украина работает над усилением противовоздушной обороны

"Вопрос - в ПВО. Либо США предоставят нам лицензию на Patriot, либо мы получим лицензию от кого-то из европейских партнеров, либо у Украины будет своя система ПВО, что появится раньше. Не нужно отказываться ни от одного из этих подходов. Но что будет раньше - посмотрим. Михаил (Федоров. - Ред.) вместе с командующим ПВО, весь частный сектор должны сосредоточиться на этом вопросе. Михаил объехал весь частный сектор, пообщался с ними. Готовил мне доклад. Мы будем предпринимать шаги в отношении ПВО, ракетостроения - вы их увидите. Именно переформатирование вперед, потому что у нас просто нет другого пути...", - отметил глава государства.

"... Война закончилась - все нам дали гарантии безопасности. Из аэропорта будет вылетать самолет, и все равно люди должны быть уверены, что если какая-то случайная ракета прилетит - они будут защищены. Вопрос в глобальной защите. Это вопрос номер один", — добавил он.

Что предшествовало?

Как сообщалось, Зеленский также отметил, что в этом году Украина будет тестировать новую систему SAMP/T против баллистики.

Автор: 

Зеленский Владимир (10815) ПВО (2285) Федоров Михаил (261)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що заважало це саме «незламним» робити, умерову, шмигалю, та їх попєрєднікам, з 2019 року!?!?!?!
Данилов разом з усим ніяким РНБОУ, своїми штанами та ісподнім он, як сигналізував зеленському, аж смердіти стало у шустера на зйомках!!
Але тільки федоров з держсекретарями, почав щось балакати, аж на 5 році???? На СТАВКАХ/посиділках зеленського, усі їх сидільці, в рота, як води чи лайна набрали, сиділи і ні рилом, а ні вухом щодо НАГАЛЬНОЇ потреби це зробити з 2022 року??? Бо, з 2019 року, бюджетні гроші млрд грн, пішли мимо підготовки безпеки Українців!! А Особливий період в Україні, діяв ще 2014-15 року!! Конституція, цього ПРЯМО вимагала, від зеленського і разумкова-стефанчука+ гончарука-шмигаля!!!!
показать весь комментарий
15.03.2026 15:19 Ответить
Плани стійкості, плани незламності, безпекові угоди, фламінги, 3 тисячі ракет, власне ППО... далі що?
Дурень думкою багатіє.
показать весь комментарий
15.03.2026 15:00 Ответить
Так робота така- імітація діяльності..
І головне- зебіли повністю задоволені. Серіал " Слуга Наріду", сєзон 7. " Прєзідєнть- Король Сонце".
показать весь комментарий
15.03.2026 15:15 Ответить
"Ми будемо робити кроки щодо ППО, ракетобудування - ви їх побачите."

Всі кроки зробив Міндіч- далі дивитися нема на що.
показать весь комментарий
15.03.2026 15:01 Ответить
Ніщо в світі не може заткнути цей потужний фонтан балабольства. Навіть Трамп публічно декілька разів посилав Бубочку, так і каже, а пішов ти нахер зі своїми дронами, ти остання паскуда, з ким я буду мати справу. Но Зелька мовчати просто не може фізично, бо здохне.
показать весь комментарий
15.03.2026 15:01 Ответить
Бо ЗЕдрот - актер разговорного жанра и ему молчать - это как серпом по яйцам.
показать весь комментарий
15.03.2026 15:05 Ответить
Вкрасти Заробити на ракетах ППО явно можна більше ніж на якихось дронах.
показать весь комментарий
15.03.2026 15:07 Ответить
Лідор талант в будь чому, де можна нормально так вкрасти.
показать весь комментарий
15.03.2026 15:21 Ответить
Повезло йому з нарідом , нічого не скажеш.
показать весь комментарий
15.03.2026 15:22 Ответить
Підходить до кінця сьомий рік одноосібної влади Голобородька'. ''Барига'' після виборів в казні залишив 170 мільярдів( коли прийшов сам, то було 106 тисяч), відновлені золото- валютні резерви, виграні мільярди доларів США в росії по газових справах, залишив готовий проект системи ППО ''Кільчень'' та інші проекти. Американці і інші країни світу дали сотні мільярдів доларів США допомоги.., ворогом знищені майже всі ТЕС( ТЕЦ), заводи, порти, аеродроми, навіть міста, тисячі життів жінок і дітей ...і тільки зараз Лідор світу згадав, що можна створити свою систему ППО.
показать весь комментарий
15.03.2026 15:10 Ответить
Це нам розповідає мерзота, котра свідомо загубила сім років у цьому напрямку.
показать весь комментарий
15.03.2026 15:11 Ответить
Краще з розумним втратити, аніж з дурнем знайти.
показать весь комментарий
15.03.2026 15:11 Ответить
Ну якщо вже сам найвеличніший лідор ********** дав Федорову таке доручення, то без жодних сумнівів воно буде виконано в найстисліші строки - через кілька місяців власна система протиповітряної оборони буде найпотужнішою і найнезламнішою в світі! Потрібно лише обов'язково залучити таких потужних фахівців в ракетобудівній сфері і особистих друзів мародера, як міндіч, цукерман і рьошик.
показать весь комментарий
15.03.2026 15:16 Ответить
З собачої буди нехай розпочне ,власної.Краснобаї обидва.
показать весь комментарий
15.03.2026 15:17 Ответить
Круто, чудова новина. Цікавить тільки, чого раніше до цього не додумались?! 😠 Гадаю, нехай Федоров заодно ще і декілька тисяч винищувачів покоління 5+ зробить і ракети до них, щоб знищити москальську авіацію
показать весь комментарий
15.03.2026 15:19 Ответить
В уявному світі, створеному розпаленою уявою потужно-незламного наркомана, немає нічого неможливого!
показать весь комментарий
15.03.2026 15:30 Ответить
Фламинго уже улетело вместе ************,на очереди федропэпэо.
показать весь комментарий
15.03.2026 15:20 Ответить
да да да,защитит без ракет
показать весь комментарий
15.03.2026 15:21 Ответить
Один из порталов сегодня опубликовал исследование - " Сколько новостей читают пользователи в Украине" По результату исследования 20% их не читают вообще! ( может эти 20 % в своем уме останутся! Читая такую дичь, долго не протянешь!)
показать весь комментарий
15.03.2026 15:28 Ответить
Зе-блєдіна.
"ДАХК «Артем» з початку 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень.

Це підприємство є одним з ключових виробників ракетного озброєння.

Замовлень на «Нептун», «Вільху», РС-80 та снаряди немає.

27 листопада 2020 року директор Володимир Зімін сповістив:

- На сьогодні в нас немає великих діючих контрактів по Державному оборонному замовленню, які б могли завантажити наші виробничі потужності, хоча ми освоїли та готові поставляти для МОУ такі необхідні вироби як снаряд 152-мм снаряд ОФ29 та РС-80.

З першого кварталу 2021 року «Артем» вимушено переводить близько 70% працівників на одноденний робочий тиждень. Це 1200 осіб. Працювати повний тиждень залишиться лише «ядро» з 500-600 фахівців. Вони будуть виконувати наявні контракти, в тому числі експортні, які ще тримають підприємство «на плаву»."
https://republic.com.ua/article/yak-zeleni-znishhuvali-oboronku-ukra%D1%97ni.html
показать весь комментарий
15.03.2026 15:43 Ответить
Тобто Федоров зосередиться на ствооенні власної!!!! системи ППО? У нчс ППО тепер беде приватна? 🤔Чи як того президента зрозуміти? За сім років так і не навчився доводити свої мудрі мислі до наріду без перекладача- психіатра.
показать весь комментарий
15.03.2026 15:47 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2026 15:51 Ответить
Бажаю успіху
показать весь комментарий
15.03.2026 15:52 Ответить
вы все можете зосереджуватися коли серите
показать весь комментарий
15.03.2026 15:56 Ответить
 
 