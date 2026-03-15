Федоров сосредоточится на создании собственной системы ПВО для защиты неба Украины, - Зеленский
В настоящее время приоритетом для министра обороны Михаила Федорова является усиление защиты воздушного пространства Украины, в частности создание собственной системы противовоздушной обороны.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами 14 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Украина работает над усилением противовоздушной обороны
"Вопрос - в ПВО. Либо США предоставят нам лицензию на Patriot, либо мы получим лицензию от кого-то из европейских партнеров, либо у Украины будет своя система ПВО, что появится раньше. Не нужно отказываться ни от одного из этих подходов. Но что будет раньше - посмотрим. Михаил (Федоров. - Ред.) вместе с командующим ПВО, весь частный сектор должны сосредоточиться на этом вопросе. Михаил объехал весь частный сектор, пообщался с ними. Готовил мне доклад. Мы будем предпринимать шаги в отношении ПВО, ракетостроения - вы их увидите. Именно переформатирование вперед, потому что у нас просто нет другого пути...", - отметил глава государства.
"... Война закончилась - все нам дали гарантии безопасности. Из аэропорта будет вылетать самолет, и все равно люди должны быть уверены, что если какая-то случайная ракета прилетит - они будут защищены. Вопрос в глобальной защите. Это вопрос номер один", — добавил он.
Что предшествовало?
Как сообщалось, Зеленский также отметил, что в этом году Украина будет тестировать новую систему SAMP/T против баллистики.
Данилов разом з усим ніяким РНБОУ, своїми штанами та ісподнім он, як сигналізував зеленському, аж смердіти стало у шустера на зйомках!!
Але тільки федоров з держсекретарями, почав щось балакати, аж на 5 році???? На СТАВКАХ/посиділках зеленського, усі їх сидільці, в рота, як води чи лайна набрали, сиділи і ні рилом, а ні вухом щодо НАГАЛЬНОЇ потреби це зробити з 2022 року??? Бо, з 2019 року, бюджетні гроші млрд грн, пішли мимо підготовки безпеки Українців!! А Особливий період в Україні, діяв ще 2014-15 року!! Конституція, цього ПРЯМО вимагала, від зеленського і разумкова-стефанчука+ гончарука-шмигаля!!!!
Дурень думкою багатіє.
І головне- зебіли повністю задоволені. Серіал " Слуга Наріду", сєзон 7. " Прєзідєнть- Король Сонце".
Всі кроки зробив Міндіч- далі дивитися нема на що.
Вкрасти Заробити на ракетах ППО явно можна більше ніж на якихось дронах.
"ДАХК «Артем» з початку 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень.
Це підприємство є одним з ключових виробників ракетного озброєння.
Замовлень на «Нептун», «Вільху», РС-80 та снаряди немає.
27 листопада 2020 року директор Володимир Зімін сповістив:
- На сьогодні в нас немає великих діючих контрактів по Державному оборонному замовленню, які б могли завантажити наші виробничі потужності, хоча ми освоїли та готові поставляти для МОУ такі необхідні вироби як снаряд 152-мм снаряд ОФ29 та РС-80.
З першого кварталу 2021 року «Артем» вимушено переводить близько 70% працівників на одноденний робочий тиждень. Це 1200 осіб. Працювати повний тиждень залишиться лише «ядро» з 500-600 фахівців. Вони будуть виконувати наявні контракти, в тому числі експортні, які ще тримають підприємство «на плаву»."
https://republic.com.ua/article/yak-zeleni-znishhuvali-oboronku-ukra%D1%97ni.html