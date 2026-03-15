В этом году Украина будет тестировать новую систему SAMP/T против баллистики, - Зеленский
В этом году Украина получит систему SAMP/T, которую будет тестировать на противоракетную оборону.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
Что известно?
Так, Зеленский отметил, что договорился об этом с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время встречи, одной из тем которой был поиск альтернативы американской системе ПВО Patriot.
"SAMP/T - это единственная на сегодняшний день в Европе альтернатива. В этом году мы увидим, сбивают ли новые системы SAMP/T баллистику. В этом году мы получим систему, которую будем тестировать против баллистики. Поэтому, если это сработает, это станет долгосрочной хорошей помощью", - рассказал президент.
Украина первая в очереди на получение SAMP/T
По его словам, если SAMP/T положительно себя зарекомендует, Украина будет первой в очереди на получение новых систем.
"Если нам с французами удастся и мы сможем сбивать баллистику, то это первая такая альтернатива. И, безусловно, мы с Эммануэлем договариваемся, что в этой очереди Украина будет первой. Потому что как только они начнут сбивать баллистику, сразу появится очередь. Поэтому моей главной задачей было договориться, что мы тестируем с ними вместе и будем первыми в очереди. Других альтернатив я пока не вижу", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
