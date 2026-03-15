512 11

В этом году Украина будет тестировать новую систему SAMP/T против баллистики, - Зеленский

В этом году Украина получит систему SAMP/T, которую будет тестировать на противоракетную оборону.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Что известно?

Так, Зеленский отметил, что договорился об этом с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время встречи, одной из тем которой был поиск альтернативы американской системе ПВО Patriot.

"SAMP/T - это единственная на сегодняшний день в Европе альтернатива. В этом году мы увидим, сбивают ли новые системы SAMP/T баллистику. В этом году мы получим систему, которую будем тестировать против баллистики. Поэтому, если это сработает, это станет долгосрочной хорошей помощью", - рассказал президент.

Украина первая в очереди на получение SAMP/T

По его словам, если SAMP/T положительно себя зарекомендует, Украина будет первой в очереди на получение новых систем.

"Если нам с французами удастся и мы сможем сбивать баллистику, то это первая такая альтернатива. И, безусловно, мы с Эммануэлем договариваемся, что в этой очереди Украина будет первой. Потому что как только они начнут сбивать баллистику, сразу появится очередь. Поэтому моей главной задачей было договориться, что мы тестируем с ними вместе и будем первыми в очереди. Других альтернатив я пока не вижу", - добавил Зеленский.

Шо ж тут поганого - Петріота переплюне
15.03.2026 13:58 Ответить
Так дайте її Ізраїлю і тестуйте. Зробили полігон для випробовувань.
15.03.2026 14:00 Ответить
Не встигаєш нову нову техніку опановувати на фронті? Чи тобі лопати від Кулеби достатньо?
15.03.2026 14:07 Ответить
Не перекручуй, фєрмєрський.
Це ваш карло- пу зниує українські міста і селища разом із людьми. А ППО союзників захищає від ваших орків Україну.
15.03.2026 14:15 Ответить
Проносник прямо з коліс зливає в пресу все воєнне планування, підставляючи не лише військових, а й союзників, бо вже нема чим оперативно перекривати корупційні віслючі просери.
15.03.2026 14:04 Ответить
Піар наше все! - для чого ці анонси?
15.03.2026 14:07 Ответить
трепло наше Зе
15.03.2026 14:18 Ответить
"Ми із Еммануелем..."
Комплекс карліка, фізичного і морального.
" Воно" бажає бути корлем - сонце..
15.03.2026 14:17 Ответить
Одного неможливо зрозуміти,хто його за язик тягне?По друге чому він біжить попереду паровоза?ТНе кажи "гоп" поки не перепригнув!
15.03.2026 14:19 Ответить
Я так зрозумів, що зільонський у кожній дупі затичка?
15.03.2026 14:23 Ответить
Обер-балабол, знахідка для шпигуна. Я колись написав одному діячу з Закарпаття, що ти своїми відосіками з дронами, зайве деталізованими, навчив тактиці їх використання цілі покоління бурятів. Ну він мене забанив.
15.03.2026 14:25
 
 