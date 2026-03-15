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Новини ППО України
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Цього року Україна тестуватиме нову систему SAMP/T проти балістики, - Зеленський

Україна тестуватиме систему SAMP/T проти балістики

Цього року Україна отримає систему SAMP/T, яку тестуватиме проти балістики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

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Що відомо?

Так, Зеленський зазначив, що домовився про це із президентом Франції Емманюелем Макроном, під час зустрічі, однією з тем якої був пошук альтернативи американській системі ППО Patriot.

"SAMP/T – це єдина на сьогодні в Європі альтернатива. Ми побачимо в цьому році, чи збивають нові системи SAMP/T балістику. В цьому році ми отримаємо систему, яку будемо тестувати проти балістики. Тому якщо це спрацює, це стане довгостроково хорошою допомогою", - розповів президент.

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Україна перша в черзі на отримання SAMP/T

За його словами, якщо SAMP/T позитивно себе зарекомендує, Україна буде першою в черзі на отримання нових систем.

"Якщо нам з французами вдасться і ми зможемо збивати балістику, то це перша така альтернатива. І, безумовно, ми з Емманюелем домовляємося, що в цій черзі Україна буде першою. Бо як тільки вони почнуть збивати балістику, одразу буде черга. Тому моїм головним завданням було домовитися, що ми тестуємо з ними разом і будемо першими в черзі. Інших альтернатив я поки що не бачу", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28120) випробування (416) балістичні ракети (614)
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Топ коментарі
+12
Проносник прямо з коліс зливає в пресу все воєнне планування, підставляючи не лише військових, а й союзників, бо вже нема чим оперативно перекривати корупційні віслючі просери.
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15.03.2026 14:04 Відповісти
+8
Піар наше все! - для чого ці анонси?
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15.03.2026 14:07 Відповісти
+7
Не встигаєш нову нову техніку опановувати на фронті? Чи тобі лопати від Кулеби достатньо?
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15.03.2026 14:07 Відповісти

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