Цього року Україна тестуватиме нову систему SAMP/T проти балістики, - Зеленський

Цього року Україна отримає систему SAMP/T, яку тестуватиме проти балістики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

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Що відомо?

Так, Зеленський зазначив, що домовився про це із президентом Франції Емманюелем Макроном, під час зустрічі, однією з тем якої був пошук альтернативи американській системі ППО Patriot.

"SAMP/T – це єдина на сьогодні в Європі альтернатива. Ми побачимо в цьому році, чи збивають нові системи SAMP/T балістику. В цьому році ми отримаємо систему, яку будемо тестувати проти балістики. Тому якщо це спрацює, це стане довгостроково хорошою допомогою", - розповів президент.

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Україна перша в черзі на отримання SAMP/T

За його словами, якщо SAMP/T позитивно себе зарекомендує, Україна буде першою в черзі на отримання нових систем.

"Якщо нам з французами вдасться і ми зможемо збивати балістику, то це перша така альтернатива. І, безумовно, ми з Емманюелем домовляємося, що в цій черзі Україна буде першою. Бо як тільки вони почнуть збивати балістику, одразу буде черга. Тому моїм головним завданням було домовитися, що ми тестуємо з ними разом і будемо першими в черзі. Інших альтернатив я поки що не бачу", - додав Зеленський.

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