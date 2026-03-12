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Італія планує протестувати в Україні купол ППО Michelangelo до кінця року

Система ППО Michelangelo
Фото: Система ППО Michelangelo / Leonardo_live // X

Приватна італійська компанія Leonardo хоче випробувати свій новий купол протиповітряної оборони Michelangelo в Україні до кінця 2026 року, а потім перейти до запланованих тестів в рамках НАТО вже наступного року.

Про це повідомив гендиректор компанії Роберто Чінголані, пише Breaking Defense, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про купол Michelangelo?

"Перший компонент купола Michelangelo ... зараз будується для наших друзів в Україні. Перше випробування відбудеться там у реальних умовах. Не питайте мене більше... але це свого роду доказ того, що це дуже ефективний підхід", - розповів він.

Чінголані заявив, що на сьогодні 20 країн висловили зацікавленість у замовленні купола Michelangelo. За прогнозами гендиректора компанії, до 2035 року цей проєкт може принести нові можливості для бізнесу на суму 21 млрд євро.

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Можливості купола

  • Чінголані розповів, що система ППО на основі відкритої архітектури може підтримувати оборону в "мертвій зоні" довжиною 10-15 кілометрів під час атаки дронів та інших систем озброєння. У такому сценарії купол може слугувати для взаємодії артилерійських батарей, радарів, супутників та систем протидії безпілотним літальним апаратам.
  • Купол Michelangelo здатний перехоплювати, відстежувати й нейтралізувати загрози, що виникають, у вигляді балістичних і гіперзвукових загроз, масованих атак або загроз, що важко помітити (рої дронів, наприклад).

Центральним елементом купола від Італії є продукт MC5 –– плагін-модуль, що підключається і забезпечує багатодоменний зв'язок.

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Крім України, італійська компанія планує передати технологію країнам-союзникам, а також адаптувати MC5 до більшої кількості систем озброєння. Але конкретні країни не називають. 

Тести для НАТО

Гендиректор повідомив, що випробування в рамках НАТО передбачають тестування Michelangelo проти балістичних ракет, а також планується провести випробування інтегрованої системи командування та управління (C2) повітряної та ракетної оборони у 2027 році. У два наступні роки компанія має намір розширити космічні можливості після відкриття двох супутників Guardian.

Наприкінці 2030 року, згідно з планами компанії, Michelangelo має досягти повного етапу інтеграції до НАТО та Європейського Союзу. Leonardo відкрита для співпраці над іншими моделями куполів, як від французького виробника Thales.

"Мрія полягає в тому, щоб одного разу у вас був купол, що покриває всю Європу... Але я думаю, що існують широкі можливості. Дуже важливо, чи потрібно вам захистити 25 квадратних кілометрів, чи Рим, який набагато більший, чи ви хочете захистити всю Італію", - додав Чінголані.

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Автор: 

випробування (416) Італія (1692) ППО (4190)
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Топ коментарі
+5
а де ще тестувати? То ж не в Італії. Якщо щось не так спрацює, загинуть цивільні чи діти, то тут на війну легко списати, ніхто й не помітить на фоні постійних руйнувань і смертей. Для виробників зброї одні плюси і заробітки.
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13.03.2026 00:02 Відповісти
+2
Ну авже ж коли сша просто вирішили не виконувати те під чим поставили підпис.
Навмисне написав назву сша з маленьких літер, не люблю шахраїв і тих хто не виконує умов.
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12.03.2026 23:55 Відповісти
+2
А другие черепашки-ниндзя?
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13.03.2026 00:10 Відповісти
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Ну авже ж коли сша просто вирішили не виконувати те під чим поставили підпис.
Навмисне написав назву сша з маленьких літер, не люблю шахраїв і тих хто не виконує умов.
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12.03.2026 23:55 Відповісти
На якому у військового грошове забезпечення менше ніж соцдопомога для непрацюючого у Європі.
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12.03.2026 23:50 Відповісти
брехня, вони отримують більше, ніж мінімалка у франції

а ідея тестувати ППО в Україні правильна.
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12.03.2026 23:51 Відповісти
дурік, соц допомога від CAF для мене наприклад 850 євро це разом з оплатою на житло.
І так, я цю допомогу отримую бо вивчаю мову аборигенів французів до рівня В2.
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13.03.2026 00:01 Відповісти
а де ще тестувати? То ж не в Італії. Якщо щось не так спрацює, загинуть цивільні чи діти, то тут на війну легко списати, ніхто й не помітить на фоні постійних руйнувань і смертей. Для виробників зброї одні плюси і заробітки.
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13.03.2026 00:02 Відповісти
Якусь ×уйню лахтинську накалякала.
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13.03.2026 01:19 Відповісти
А другие черепашки-ниндзя?
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13.03.2026 00:10 Відповісти
Таке враження, що тупа кацапська пNздота оперативно набігла у коментах посрати.
Дякуємо італійським друзям і запрошуємо всіх добрих людей випробовувати свою зброю на козломордих лопатоїдах, бо зелена наволоч забагато спNздила.
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13.03.2026 01:25 Відповісти
випробовувати свою зброю на козломордих лопатоїдах, бо зелена наволоч забагато спNздила.
От обратного: если бы зелена наволоч сп.здила не много, было бы аморально випробувати зброю?
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13.03.2026 07:56 Відповісти
Болотяну говірку не сприймаю, тунгусе.
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13.03.2026 08:04 Відповісти
Откройте Гугл. Почитайте про этот купол. На сегодня в нем есть название и концепция. Но потом, как только, так сразу его построят в Украине
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13.03.2026 08:07 Відповісти
 
 