Італія планує протестувати в Україні купол ППО Michelangelo до кінця року
Приватна італійська компанія Leonardo хоче випробувати свій новий купол протиповітряної оборони Michelangelo в Україні до кінця 2026 року, а потім перейти до запланованих тестів в рамках НАТО вже наступного року.
Про це повідомив гендиректор компанії Роберто Чінголані, пише Breaking Defense, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про купол Michelangelo?
"Перший компонент купола Michelangelo ... зараз будується для наших друзів в Україні. Перше випробування відбудеться там у реальних умовах. Не питайте мене більше... але це свого роду доказ того, що це дуже ефективний підхід", - розповів він.
Чінголані заявив, що на сьогодні 20 країн висловили зацікавленість у замовленні купола Michelangelo. За прогнозами гендиректора компанії, до 2035 року цей проєкт може принести нові можливості для бізнесу на суму 21 млрд євро.
Можливості купола
- Чінголані розповів, що система ППО на основі відкритої архітектури може підтримувати оборону в "мертвій зоні" довжиною 10-15 кілометрів під час атаки дронів та інших систем озброєння. У такому сценарії купол може слугувати для взаємодії артилерійських батарей, радарів, супутників та систем протидії безпілотним літальним апаратам.
- Купол Michelangelo здатний перехоплювати, відстежувати й нейтралізувати загрози, що виникають, у вигляді балістичних і гіперзвукових загроз, масованих атак або загроз, що важко помітити (рої дронів, наприклад).
Центральним елементом купола від Італії є продукт MC5 –– плагін-модуль, що підключається і забезпечує багатодоменний зв'язок.
Крім України, італійська компанія планує передати технологію країнам-союзникам, а також адаптувати MC5 до більшої кількості систем озброєння. Але конкретні країни не називають.
Тести для НАТО
Гендиректор повідомив, що випробування в рамках НАТО передбачають тестування Michelangelo проти балістичних ракет, а також планується провести випробування інтегрованої системи командування та управління (C2) повітряної та ракетної оборони у 2027 році. У два наступні роки компанія має намір розширити космічні можливості після відкриття двох супутників Guardian.
Наприкінці 2030 року, згідно з планами компанії, Michelangelo має досягти повного етапу інтеграції до НАТО та Європейського Союзу. Leonardo відкрита для співпраці над іншими моделями куполів, як від французького виробника Thales.
"Мрія полягає в тому, щоб одного разу у вас був купол, що покриває всю Європу... Але я думаю, що існують широкі можливості. Дуже важливо, чи потрібно вам захистити 25 квадратних кілометрів, чи Рим, який набагато більший, чи ви хочете захистити всю Італію", - додав Чінголані.
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Навмисне написав назву сша з маленьких літер, не люблю шахраїв і тих хто не виконує умов.
а ідея тестувати ППО в Україні правильна.
І так, я цю допомогу отримую бо вивчаю мову аборигенів французів до рівня В2.
Дякуємо італійським друзям і запрошуємо всіх добрих людей випробовувати свою зброю на козломордих лопатоїдах, бо зелена наволоч забагато спNздила.
От обратного: если бы зелена наволоч сп.здила не много, было бы аморально випробувати зброю?