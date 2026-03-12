Італія планує протестувати в Україні купол ППО Michelangelo до кінця року

Фото: Система ППО Michelangelo / Leonardo_live // X

Приватна італійська компанія Leonardo хоче випробувати свій новий купол протиповітряної оборони Michelangelo в Україні до кінця 2026 року, а потім перейти до запланованих тестів в рамках НАТО вже наступного року.

Про це повідомив гендиректор компанії Роберто Чінголані, пише Breaking Defense, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про купол Michelangelo?

"Перший компонент купола Michelangelo ... зараз будується для наших друзів в Україні. Перше випробування відбудеться там у реальних умовах. Не питайте мене більше... але це свого роду доказ того, що це дуже ефективний підхід", - розповів він.

Чінголані заявив, що на сьогодні 20 країн висловили зацікавленість у замовленні купола Michelangelo. За прогнозами гендиректора компанії, до 2035 року цей проєкт може принести нові можливості для бізнесу на суму 21 млрд євро.

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Можливості купола

Чінголані розповів, що система ППО на основі відкритої архітектури може підтримувати оборону в "мертвій зоні" довжиною 10-15 кілометрів під час атаки дронів та інших систем озброєння. У такому сценарії купол може слугувати для взаємодії артилерійських батарей, радарів, супутників та систем протидії безпілотним літальним апаратам.

Купол Michelangelo здатний перехоплювати, відстежувати й нейтралізувати загрози, що виникають, у вигляді балістичних і гіперзвукових загроз, масованих атак або загроз, що важко помітити (рої дронів, наприклад).

Центральним елементом купола від Італії є продукт MC5 –– плагін-модуль, що підключається і забезпечує багатодоменний зв'язок.

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Крім України, італійська компанія планує передати технологію країнам-союзникам, а також адаптувати MC5 до більшої кількості систем озброєння. Але конкретні країни не називають.

Тести для НАТО

Гендиректор повідомив, що випробування в рамках НАТО передбачають тестування Michelangelo проти балістичних ракет, а також планується провести випробування інтегрованої системи командування та управління (C2) повітряної та ракетної оборони у 2027 році. У два наступні роки компанія має намір розширити космічні можливості після відкриття двох супутників Guardian.

Наприкінці 2030 року, згідно з планами компанії, Michelangelo має досягти повного етапу інтеграції до НАТО та Європейського Союзу. Leonardo відкрита для співпраці над іншими моделями куполів, як від французького виробника Thales.

"Мрія полягає в тому, щоб одного разу у вас був купол, що покриває всю Європу... Але я думаю, що існують широкі можливості. Дуже важливо, чи потрібно вам захистити 25 квадратних кілометрів, чи Рим, який набагато більший, чи ви хочете захистити всю Італію", - додав Чінголані.

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