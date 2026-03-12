Німеччина і надалі допомагатиме Україні з ППО та підготовкою енергетики до зими, - посол

Німеччина продовжить підтримувати Україну у зміцненні протиповітряної оборони та допоможе підготуватися до наступної зими на тлі постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив тимчасовий повірений Посольства Німеччини в Україні Максиміліан Раш під час Німецько-українського енергетичного дня, який відбувся сьогодні у Києві.

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Він зазначив, що стабільна система протиповітряної оборони є ключовою для захисту української енергетики.

"Протиповітряна оборона є надзвичайно важливим елементом для України. І незважаючи на події в Ірані та на Близькому Сході, дуже важливо, щоб протиповітряна оборона в Україні була стабільною, тому Німеччина, безумовно, продовжуватиме працювати над цим", – сказав Раш.

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Дипломат нагадав, що Німеччина вже передала Україні найбільшу кількість систем Patriot серед усіх партнерів, а також інші засоби протиповітряної оборони, зокрема комплекси IRIS-T.

За його словами, Берлін працює над тим, щоб забезпечити регулярне поповнення запасів ракет для цих систем.

Раш підкреслив, що посилення ППО безпосередньо пов’язане з відновленням енергетичної інфраструктури України.

"Якщо ви ремонтуєте, а ми не можемо захищатися, це, звичайно, не має сенсу", – зазначив він.

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Дипломат також наголосив, що Німеччина залишається одним із найбільших партнерів України у сфері енергетики. Загальний обсяг допомоги енергетичному сектору України вже перевищив 1,2 млрд євро.

Ці кошти, зокрема, спрямували на постачання обладнання та запасних частин, що допомогло забезпечити електроенергією близько 1,2 млн українців.

Під час Німецько-українського енергетичного дня, який відбувся у Києві 12 березня, учасники також обговорили зміцнення стійкості енергосистеми, розвиток відновлюваної енергетики, технологій зберігання енергії та інтеграцію України до енергетичного ринку Європейського Союзу.

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