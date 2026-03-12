Германия и в дальнейшем будет помогать Украине с ПВО и подготовкой энергетики к зиме, - посол

Германия продолжит поддерживать Украину в укреплении противовоздушной обороны и поможет подготовиться к следующей зиме на фоне постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил временный поверенный посольства Германии в Украине Максимилиан Раш во время Германо-украинского энергетического дня, который состоялся сегодня в Киеве.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что стабильная система противовоздушной обороны является ключевой для защиты украинской энергетики.

"Противовоздушная оборона является чрезвычайно важным элементом для Украины. И несмотря на события в Иране и на Ближнем Востоке, очень важно, чтобы противовоздушная оборона в Украине была стабильной, поэтому Германия, безусловно, будет продолжать работать над этим", – сказал Раш.

Читайте также: Зеленский и президент Бундестага Клокнер обсудили поддержку Украины, совместное производство дронов и евроинтеграцию. ВИДЕО

Дипломат напомнил, что Германия уже передала Украине наибольшее количество систем Patriot среди всех партнеров, а также другие средства противовоздушной обороны, в частности комплексы IRIS-T.

По его словам, Берлин работает над тем, чтобы обеспечить регулярное пополнение запасов ракет для этих систем.

Раш подчеркнул, что усиление ПВО напрямую связано с восстановлением энергетической инфраструктуры Украины.

"Если вы ремонтируете, а мы не можем защищаться, это, конечно, не имеет смысла", – отметил он.

Читайте также: Германия предоставит дополнительные €200 млн на разведдроны для Украины, - президент Бундестага Клокнер

Дипломат также отметил, что Германия остается одним из крупнейших партнеров Украины в сфере энергетики. Общий объем помощи энергетическому сектору Украины уже превысил 1,2 млрд евро.

Эти средства, в частности, направили на поставку оборудования и запасных частей, что помогло обеспечить электроэнергией около 1,2 млн украинцев.

Во время Германо-украинского энергетического дня, который состоялся в Киеве 12 марта, участники также обсудили укрепление устойчивости энергосистемы, развитие возобновляемой энергетики, технологий хранения энергии и интеграцию Украины в энергетический рынок Европейского Союза.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получит новую партию перехватчиков для Patriot: Германия передаст более 30 ракет