Италия планирует протестировать в Украине купол ПВО Michelangelo до конца года

Частная итальянская компания Leonardo хочет испытать свой новый купол противовоздушной обороны Michelangelo в Украине до конца 2026 года, а затем перейти к запланированным тестам в рамках НАТО уже в следующем году.

Об этом сообщил гендиректор компании Роберто Чинголани, пишет Breaking Defense, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о куполе Michelangelo?

"Первый компонент купола Michelangelo ... сейчас строится для наших друзей в Украине. Первое испытание состоится там в реальных условиях. Не спрашивайте меня больше... но это своего рода доказательство того, что это очень эффективный подход", - рассказал он.

Чинголани заявил, что на сегодняшний день 20 стран выразили заинтересованность в заказе купола Michelangelo. По прогнозам гендиректора компании, к 2035 году этот проект может принести новые возможности для бизнеса на сумму 21 млрд евро.

Возможности купола

Чинголани рассказал, что система ПВО на основе открытой архитектуры может поддерживать оборону в "мертвой зоне" длиной 10-15 километров во время атаки дронов и других систем вооружения. В таком сценарии купол может служить для взаимодействия артиллерийских батарей, радаров, спутников и систем противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Купол Michelangelo способен перехватывать, отслеживать и нейтрализовывать возникающие угрозы в виде баллистических и гиперзвуковых угроз, массированных атак или угроз, которые трудно заметить (рои дронов, например).

Центральным элементом купола от Италии является продукт MC5 –– плагин-модуль, который подключается и обеспечивает многодоменную связь.

Кроме Украины, итальянская компания планирует передать технологию странам-союзникам, а также адаптировать MC5 к большему количеству систем вооружения. Но конкретные страны не называют.

Тесты для НАТО

Гендиректор сообщил, что испытания в рамках НАТО предусматривают тестирование Michelangelo против баллистических ракет, а также планируется провести испытания интегрированной системы командования и управления (C2) воздушной и ракетной обороны в 2027 году. В два последующих года компания намерена расширить космические возможности после открытия двух спутников Guardian.

В конце 2030 года, согласно планам компании, Michelangelo должен достичь полной интеграции в НАТО и Европейский Союз. Leonardo открыта для сотрудничества над другими моделями куполов, например от французского производителя Thales.

"Мечта состоит в том, чтобы однажды у вас был купол, покрывающий всю Европу... Но я думаю, что существуют широкие возможности. Очень важно, нужно ли вам защитить 25 квадратных километров, или Рим, который намного больше, или вы хотите защитить всю Италию", - добавил Чинголани.

