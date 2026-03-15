Федоров зосередиться на створенні власної системи ППО для захисту неба України, - Зеленський

Наразі пріоритетом для міністра оборони Михайла Федорова є посилення захисту повітряного простору України, зокрема створення власної системи протиповітряної оборони.

Про це президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами 14 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

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Україна працює над посиленням протиповітряної оборони

"Питання - в ППО. Або нам дадуть США ліцензію на Patriot, або ми отримаємо ліцензію від когось із європейських партнерів, або в України буде своя система ППО, що зʼявиться раніше. Не треба відмовлятися від жодного з цих підходів. Але що буде раніше - ми подивимося. Михайло (Федоров. - Ред.) разом з командувачем ППО, весь приватний сектор повинні фокусуватися на цьому питанні. Михайло об'їхав увесь приватний сектор, з ними поспілкувався. Готував мені доповідь. Ми будемо робити кроки щодо ППО, ракетобудування - ви їх побачите. Саме переформатування вперед, тому що у нас просто немає іншого шляху...", - зазначив глава держави.

"... Війна закінчилася - всі нам дали гарантії безпеки. З аеропорту буде вилітати літак, і все одно люди мають бути впевнені, що якщо якась випадкова ракета прилетить - вони будуть захищені. Питання в глобальному захисті. Це питання номер один", - додав він.

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Що передувало?

Як повідомлялося, Зеленський також зазначив, що цього року Україна тестуватиме нову систему SAMP/T проти балістики.

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