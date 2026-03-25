Кулеба: в портах и на "Укрзалізниці" работают гражданские команды ПВО

В украинских портах и на объектах "Укрзалізниці" впервые начали действовать гражданские команды, занимающиеся сбиванием вражеских дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы для Радио Свобода.

В состав таких подразделений входят участники добровольческих формирований территориальных общин, которые привлечены к выполнению задач по противодействию беспилотникам в соответствии с правительственным решением.

Гражданские присоединились к ПВО

Кулеба объяснил, что новые команды уже работают и выполняют конкретные задачи вместе с военными.

"Именно в портах и на "Укрзалізниці" мы внедряем первые команды, которые, в соответствии с постановлением, принятым правительством, смогут и уже выполняют определенные задачи по сбиванию дронов, будучи при этом не военными, а членами ДФТГ", - отметил он.

Речь идет о первых подобных инициативах, направленных на усиление защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников.

Логистика под прицелом и решения правительства

Министр подчеркнул, что логистические маршруты Украины остаются одной из главных целей российских атак. В частности, под угрозой находятся пути к портам, прифронтовые направления и сообщения с Донецкой областью.

"Нас просто хотят лишить либо логистики в порты, либо логистики на Донетчину, либо прифронтовой логистики. Но мы вместе с военными делаем все, чтобы защитить нашу инфраструктуру", - подытожил чиновник.

Ранее Кабинет Министров Украины 11 июня 2025 года утвердил создание групп противовоздушной защиты на базе добровольческих формирований территориальных громад. Такие подразделения должны противодействовать дронам-камикадзе и другим воздушным угрозам.

В их состав привлекают добровольцев, которые не подлежат мобилизации, но прошли соответствующую подготовку. Они могут использовать беспилотники, пилотируемые воздушные суда, стрелковое оружие, средства радиоэлектронной борьбы и технологии искусственного интеллекта.

