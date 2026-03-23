Силы обороны получили новые скоростные дроны-перехватчики "шахедов" JEDI Shahed Hunter
Министерство обороны утвердило и допустило к эксплуатации беспилотный авиационный комплекс JEDI Shahed Hunter украинского производства. Скоростные дроны-перехватчики, входящие в состав этого комплекса, успешно уничтожают российские ударные дроны типа Shahed, "Герань" и "Гербера". Также они могут перехватывать разведывательные беспилотники Zala и Supercam.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
Характеристики JEDI Shahed Hunter
- JEDI Shahed Hunter – воздушный беспилотник коптерного типа с вертикальным взлетом. Оснащен легкой и прочной рамой, четырьмя высокопроизводительными электродвигателями и емкостным аккумулятором. При общей массе чуть более 4 кг, беспилотник несет до 500 граммов полезной нагрузки. Этого достаточно для уничтожения ударного дрона. А мощности его двигателей хватает, чтобы разогнать беспилотник до более 350 км/ч и подняться на высоту до 6 км.
- JEDI Shahed Hunter получает данные с радиолокационных станций в автоматическом режиме. Это позволяет беспилотникам-перехватчикам быстрее входить в зону нахождения цели и оперативно ее уничтожать.
- Координацию полета этого коптера, стабильную связь и точность применения обеспечивает наземная станция управления. JEDI Shahed Hunter может автоматически захватывать и наводиться на цель. Кроме того, он оснащен дневной и тепловизионной камерами, что позволяет выполнять задачи днем и ночью.
- Благодаря своим характеристикам, этот комплекс может прикрывать небо от вражеских беспилотников в радиусе до 40 км.
Напомним, защита неба является топ-приоритетом Плана войны Украины. Цель – идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов.
Яр Холодний
Котя Бегемоткин #551173
