Сили оборони отримали нові швидкісні дрони-перехоплювачі "шахедів" JEDI Shahed Hunter
Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс JEDI Shahed Hunter українського виробництва. Швидкісні дрони-перехоплювачі, які входять до цього комплексу, успішно знищують російські ударні дрони типу Shahed, "Герань" і "Гербера". Також вони можуть перехоплювати розвідувальні безпілотники Zala та Supercam.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.
Характеристики JEDI Shahed Hunter
- JEDI Shahed Hunter – повітряний безпілотник коптерного типу з вертикальним зльотом. Оснащений легкою і міцною рамою, чотирма високопродуктивними електричними двигунами та ємнісним акумулятором. При загальній масі трохи більш як 4 кг, безпілотник несе до 500 грамів корисного навантаження. Цього достатньо для знищення ударного дрона. А потужності його двигунів вистачає, щоб розігнати безпілотник до понад 350 км/год і здійнятись на висоту до 6 км.
- JEDI Shahed Hunter отримує дані з радіолокаційних станцій в автоматичному режимі. Це дозволяє безпілотникам-перехоплювачам швидше входити у зону перебування цілі та оперативно її знищувати.
- Координацію польоту цього коптера, стабільний зв’язок і точність застосування забезпечує наземна станція управління. JEDI Shahed Hunter може автоматично захоплювати і наводитись на ціль. Крім того, він оснащений денною і тепловізійною камерами, що дозволяє виконувати завдання вдень і вночі.
- Завдяки своїм характеристикам, цей комплекс може прикривати небо від ворожих безпілотників у радіусі до 40 км.
Нагадаємо, захист неба є топпріоритетом Плану війни України. Ціль – ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів.
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