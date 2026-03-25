Украине нужно около 2000 антибаллистических ракет в год, - Кубилюс

В связи с улучшением тактико-технических характеристик российских баллистических ракет эффективность их перехвата в Украине в настоящее время снизилась, а значит, Украине требуется большее количество перехватчиков.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, сообщает Цензор.НЕТ.

"В прошлом году Украина столкнулась с 2000 ракетными ударами, и около 900 из этих ракет были баллистическими. Россиянам удалось улучшить характеристики своей баллистики, эти ракеты теперь могут менять траекторию, что означает, что меры противодействия стали менее эффективными, о чем нам рассказали сами украинцы", - сообщил Кубилюс.

Он пояснил, что в связи с этим для перехвата каждой баллистической ракеты может потребоваться более одного перехватчика.

"В связи с этим украинцам требуется около 2000 антибаллистических ракет в год", - заявил еврокомиссар.

Также он заверил, что Европе нужно на 400% увеличить производство средств противовоздушной обороны. Кубилюс добавил, что эта оборона должна быть многослойной и включать, в том числе, дроны-перехватчики.

