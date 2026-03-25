Украине нужно около 2000 антибаллистических ракет в год, - Кубилюс

В связи с улучшением тактико-технических характеристик российских баллистических ракет эффективность их перехвата в Украине в настоящее время снизилась, а значит, Украине требуется большее количество перехватчиков.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

"В прошлом году Украина столкнулась с 2000 ракетными ударами, и около 900 из этих ракет были баллистическими. Россиянам удалось улучшить характеристики своей баллистики, эти ракеты теперь могут менять траекторию, что означает, что меры противодействия стали менее эффективными, о чем нам рассказали сами украинцы", - сообщил Кубилюс.

Он пояснил, что в связи с этим для перехвата каждой баллистической ракеты может потребоваться более одного перехватчика.

"В связи с этим украинцам требуется около 2000 антибаллистических ракет в год", - заявил еврокомиссар.

Также он заверил, что Европе нужно на 400% увеличить производство средств противовоздушной обороны. Кубилюс добавил, что эта оборона должна быть многослойной и включать, в том числе, дроны-перехватчики.

Читайте также: Европе есть чему поучиться у Украины в сфере защиты критической инфраструктуры, - еврокомиссар Кубилюс

+4
значео дешневше вийде пару десятків балістичних ракет по москві.

Е - економка.
25.03.2026 14:46 Ответить
+4
Або 300 балістичних і все кардинально зміниться.
25.03.2026 14:49 Ответить
+1
До Петріота нам ракет мабуть не бачити - Іран - і черга вже на роки - обіцяли підшаманити САМП - Ті - шоб міг брати балістику - може шось вигорить
25.03.2026 14:50 Ответить
Балістичні в плани партнерів не входять. А то ще закінчення буде надто швидко. Ще ж тільки п'ятий рік.
25.03.2026 14:54 Ответить
Виявляється вони його і не мають, все скоротили в рамках договору з рашею, нові не розробляли, максимально що є це 300-350 км атакамси.

НАТО ставить ставку на авіацію, і це вірно, просто у нас її немає і не зрозуміло коли будуть, ті що передають вони застарілі, а балістику можна швидше отримати, навіть власними силами.
25.03.2026 14:59 Ответить
Ну як в них нема, то куди вже нам їх за 5 років зробити.
25.03.2026 15:05 Ответить
У нас була майже готова ракета, але її спустили в урну, зараз йде розробка бюджетного варіанту, можливо вийде, було б чудово отримати щось дальністю 500-800 км, навіть на керосіні, на останньому до речі в космос ракети відправляють, тому це дешеве і швидке рішення.
25.03.2026 15:12 Ответить
Перед тим як дорікати партнерам треба у зеленої влади спитати: а де балістичні ракети власного виробництва?
25.03.2026 15:09 Ответить
До Петріота нам ракет мабуть не бачити - Іран - і черга вже на роки - обіцяли підшаманити САМП - Ті - шоб міг брати балістику - може шось вигорить
25.03.2026 14:50 Ответить
Америка продала ракети Петріот Саудівській Аравії за 12 мільйонів доларів за штуку. Порахуйте у скільки обійдуться ці 2 тисячі на рік, хто б не оплатив, США, Європа. Навіть якщо ціну знизять. Тому що вони б легко продали все це сусідам Ірану, періодично стріляючи по Ірану з територій цих сусідів.
25.03.2026 14:53 Ответить
Легко. Що нам ті 2000 ракет-перехоплювачів, коли в нас є цілий Лідор світу. Новину вже прочитали головний конструктор Штілерман і його помічники Мінлдіч та Цукерман. Вони в минулому році наклепали 3000 крилатих ракет "Фламінго", а то які перехоплювачі. Присилайте їм мільярди доларів і вони їх освоять, як освоїли ракету "Фламінго". Ото тільки кацапи знищили ті три тисячі ракет, а так би ми знищили всі їх підприємства. Головне гроші, а ракети будемо клянчити у США і Європи. Я нічого не перептутав 73%?
25.03.2026 14:55 Ответить
Штілерман і Цукерман не можуть створити антибалістичні ракети? Це розумний народ, який завжди дивує. Половина вчених світу євреї.
25.03.2026 15:00 Ответить
балаболiстичних.
25.03.2026 14:56 Ответить
Не треба нам лапшу на вуха вішати,вистачить однієї балоболистичної від найвиличнішого лідера **********, в його найпотужнішому відосику, а там дивись і через пару тижнів кава в Ялті.
25.03.2026 15:04 Ответить
А скільки потрібно Естонії,щоб протистояти рашці?
25.03.2026 15:06 Ответить
 
 