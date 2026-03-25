УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11348 відвідувачів онлайн
Новини ППО України
1 387 39

Україні потрібно близько 2000 антибалістичних ракет на рік, - Кубілюс

андрюс,кубілюс

У зв'язку з покращенням тактико-технічних характеристик російських балістичних ракет якість перехоплення в Україні зараз знизилася, отже, Україні потрібна більша кількість перехоплювачів.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Минулого року Україна стикнулася з 2000 ракетними ударами, і близько 900 з цих ракет були балістичними. Росіянам вдалося покращити характеристики своєї балістики, ці ракети тепер можуть змінювати траєкторію, що означає, що заходи протидії стали менш ефективними, про що нам розповіли самі українці", - повідомив Кубілюс.

Він пояснив, що у цьому зв'язку для перехоплення кожної балістичної ракети може знадобитися більш ніж один перехоплювач.

"У зв'язку з цим українцям потрібно близько 2000 антибалістичних ракет на рік", - заявив єврокомісар.

Також він запевнив, що Європі треба на 400% збільшити виробництво засобів протиповітряної оборони. Кубілюс додав, що ця оборона має бути багатошаровою та включати в тому числі дрони-перехоплювачі.

Також читайте: Європі є чого навчитися в України у сфері захисту критичної інфраструктури, - єврокомісар Кубілюс

Автор: 

Україна (7541) Кубілюс Андрюс (117) балістичні ракети (624) війна в Україні (8647)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
значео дешневше вийде пару десятків балістичних ракет по москві.

Е - економка.
показати весь коментар
25.03.2026 14:46 Відповісти
+8
Або 300 балістичних і все кардинально зміниться.
показати весь коментар
25.03.2026 14:49 Відповісти
+2
Балістичні в плани партнерів не входять. А то ще закінчення буде надто швидко. Ще ж тільки п'ятий рік.
показати весь коментар
25.03.2026 14:54 Відповісти

Завантаження...

 
 