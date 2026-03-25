Україні потрібно близько 2000 антибалістичних ракет на рік, - Кубілюс
У зв'язку з покращенням тактико-технічних характеристик російських балістичних ракет якість перехоплення в Україні зараз знизилася, отже, Україні потрібна більша кількість перехоплювачів.
Про це заявив єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Минулого року Україна стикнулася з 2000 ракетними ударами, і близько 900 з цих ракет були балістичними. Росіянам вдалося покращити характеристики своєї балістики, ці ракети тепер можуть змінювати траєкторію, що означає, що заходи протидії стали менш ефективними, про що нам розповіли самі українці", - повідомив Кубілюс.
Він пояснив, що у цьому зв'язку для перехоплення кожної балістичної ракети може знадобитися більш ніж один перехоплювач.
"У зв'язку з цим українцям потрібно близько 2000 антибалістичних ракет на рік", - заявив єврокомісар.
Також він запевнив, що Європі треба на 400% збільшити виробництво засобів протиповітряної оборони. Кубілюс додав, що ця оборона має бути багатошаровою та включати в тому числі дрони-перехоплювачі.
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