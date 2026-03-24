Украина и НАТО усиливают сотрудничество в борьбе с дронами: фокус на технологиях и ПВО

Украина совместно с НАТО активизирует сотрудничество в сфере противодействия беспилотным угрозам, обмена боевым опытом и развития инновационных оборонных решений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Соответствующие договоренности обсудили во время встречи заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции Сергея Боева с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации адмиралом Пьером Вандье.

Подробности

Во встрече также приняли участие представители Сил беспилотных систем, Главного управления разведки, оборонного кластера Brave1 и команды системы DELTA.

Стороны сосредоточились на создании доступных и эффективных решений для противодействия воздушным угрозам, в частности на развитии дронов-перехватчиков как части многоуровневой системы ПВО.

По словам Боева, перехватчики становятся ключевым инструментом в борьбе с беспилотниками благодаря их эффективности и экономичности. Основной целью является достижение уровня уничтожения целей до 95%.

Украинская сторона представила собственный подход к построению противовоздушной обороны, который включает не только средства поражения, но и системы управления и разветвленную радиолокационную сеть.

Особое внимание уделили системе DELTA, которая обеспечивает ситуационную осведомленность на поле боя – от отслеживания целей до анализа результатов поражения.

Контекст

Стороны также обсудили реализацию совместных проектов, в частности на базе центра JATEC и в рамках программы UNITE–Brave NATO.

Речь идет об интеграции украинских разработок в системы Альянса и расширении сотрудничества между украинскими и международными оборонными компаниями.

Украина рассматривает такое взаимодействие как ключевой элемент в формировании новой архитектуры безопасности вместе с союзниками.

