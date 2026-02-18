Украина и НАТО запустят систему секретного обмена данными, - СМИ

До конца года Украина и НАТО планируют запустить тестовую систему секретного обмена информацией.

Об этом говорится в интервью директора по имплементации программ Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) полковника Валерия Вишневского, цитирует Цензор.НЕТ.

По словам офицера, в настоящее время между Украиной и Альянсом отсутствует полноценный механизм закрытого обмена данными. Новый проект должен устранить этот пробел и усилить практическое взаимодействие сторон.

Система закрытого обмена данными

Полковник подчеркнул, что создание такого инструмента станет одним из ключевых этапов в развитии партнерства с Альянсом.

"Самое главное – это создание еще одного инструмента, который должен прочно объединить Украину и НАТО. Речь идет о развитии системы секретного обмена информацией. На сегодняшний день такой системы между Украиной и НАТО нет. Одно из наших направлений работы предусматривает запуск тестового проекта, где будет создана система обмена информацией", – отметил Вишневский.

Ожидается, что первые тестовые решения появятся уже до конца текущего года. Система будет работать в закрытом режиме и обеспечит оперативную передачу информации между украинскими структурами и органами НАТО.

Подготовка к полной взаимосовместимости

Запуск проекта предусматривает углубление сотрудничества между Министерством обороны Украины, Генеральным штабом Вооруженных сил и структурами НАТО. Речь идет о создании механизма мгновенного обмена данными, который будет соответствовать стандартам Альянса.

Вишневский также подчеркнул, что Украина проходит путь адаптации, подобный тому, который недавно преодолели Швеция и Финляндия перед вступлением в НАТО. По его словам, государство должно быть полностью готовым к интеграции, когда появится соответствующая политическая возможность.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия будет оставаться угрозой для Альянса даже после завершения войны против Украины.

