Україна і НАТО запустять систему таємного обміну даними, - ЗМІ

До кінця року Україна та НАТО планують запустити тестову систему таємного обміну інформацією.

Про це йдеться в інтерв’ю директора з імплементації програм Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) полковника Валерія Вишнівського, цитує Цензор.НЕТ.

За словами офіцера, наразі між Україною та Альянсом відсутній повноцінний механізм закритого обміну даними. Новий проєкт має усунути цю прогалину та посилити практичну взаємодію сторін.

Система закритого обміну даними

Полковник наголосив, що створення такого інструменту стане одним із ключових етапів у розвитку партнерства з Альянсом.

"Найголовніше – це створення ще одного інструмента, який має міцно поєднати Україну й НАТО. Йдеться про розбудову системи таємного обміну інформацією. Станом на сьогодні такої системи між Україною та НАТО немає. Один з наших напрямів роботи передбачає запуск тестового проєкту, де буде створена система обміну інформацією", – зазначив Вишнівський.

Очікується, що перші тестові рішення з’являться вже до кінця поточного року. Система працюватиме в закритому режимі та забезпечить оперативну передачу інформації між українськими структурами та органами НАТО.

Підготовка до повної взаємосумісності

Запуск проєкту передбачає поглиблення співпраці між Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних сил та структурами НАТО. Йдеться про створення механізму миттєвого обміну даними, який відповідатиме стандартам Альянсу.

Вишнівський також підкреслив, що Україна проходить шлях адаптації, подібний до того, який нещодавно подолали Швеція та Фінляндія перед вступом до НАТО. За його словами, держава має бути повністю готовою до інтеграції, коли з’явиться відповідна політична можливість.

Так ЦРУ перед вторгенням особисто попереджало перших осіб України про напад - і це допомогло?
18.02.2026 21:02 Відповісти
Вже не таємного. Дбл блд.
18.02.2026 21:04 Відповісти
Мався на увазы обмін таємною інформацією, а не таємний обмін, це трошки інші речі... і в ьому точно немає таємниці
19.02.2026 11:09 Відповісти
Ну і яке ж це вже таємне?
18.02.2026 21:06 Відповісти
Звільняти потрібно таких *****болів і переводити рядовими в штурмові бригади!
18.02.2026 21:10 Відповісти
А це що покарання таке? Як на росії? Думав це честь
19.02.2026 11:12 Відповісти
а до цього обмін був не таємний ? ))

в чатіке в ТГ ))
18.02.2026 21:10 Відповісти
Так це шо і Орбан і Фіцо знатимуть секрети України?)))
18.02.2026 21:13 Відповісти
андрюху є., того що рветься до війська туди призначьте, таємницю тоді ніхто ніколи не впізнає.
18.02.2026 21:31 Відповісти
Ага, - "Таємного обміну данних"!
Тобто буде багато "секретиків і таємниць", да?
То може булоб накраще почати прямо зараз?
Або навіть трошки раніше?
Наприклад до того моменту, як ви розп*зділи про це на весь інтернет, а???
18.02.2026 21:37 Відповісти
Зараз країни НАТО все справді таємне ховають від Трампа.
18.02.2026 21:49 Відповісти
Україна і НАТО запустять систему таємного обміну даними, - ЗМІ А відгалуження на Кремль буде/збережеться ? З Києва/Бруселя...?
19.02.2026 08:38 Відповісти
 
 