Україна і НАТО запустять систему таємного обміну даними, - ЗМІ

До кінця року Україна та НАТО планують запустити тестову систему таємного обміну інформацією.

Про це йдеться в інтерв’ю директора з імплементації програм Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) полковника Валерія Вишнівського, цитує Цензор.НЕТ.

За словами офіцера, наразі між Україною та Альянсом відсутній повноцінний механізм закритого обміну даними. Новий проєкт має усунути цю прогалину та посилити практичну взаємодію сторін.

Система закритого обміну даними

Полковник наголосив, що створення такого інструменту стане одним із ключових етапів у розвитку партнерства з Альянсом.

"Найголовніше – це створення ще одного інструмента, який має міцно поєднати Україну й НАТО. Йдеться про розбудову системи таємного обміну інформацією. Станом на сьогодні такої системи між Україною та НАТО немає. Один з наших напрямів роботи передбачає запуск тестового проєкту, де буде створена система обміну інформацією", – зазначив Вишнівський.

Очікується, що перші тестові рішення з’являться вже до кінця поточного року. Система працюватиме в закритому режимі та забезпечить оперативну передачу інформації між українськими структурами та органами НАТО.

Підготовка до повної взаємосумісності

Запуск проєкту передбачає поглиблення співпраці між Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних сил та структурами НАТО. Йдеться про створення механізму миттєвого обміну даними, який відповідатиме стандартам Альянсу.

Вишнівський також підкреслив, що Україна проходить шлях адаптації, подібний до того, який нещодавно подолали Швеція та Фінляндія перед вступом до НАТО. За його словами, держава має бути повністю готовою до інтеграції, коли з’явиться відповідна політична можливість.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія залишатиметься загрозою для Альянсу навіть після завершення війни проти України.

