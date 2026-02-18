Швеція попереджає про посилення гібридної активності Росії

Служба військової розвідки та безпеки Швеції у щорічному звіті заявила, що Росія залишається найбільшою загрозою для національної безпеки держави та Альянсу.

У документі наголошується, що дедалі ризикованіша поведінка Москви може призвести до небезпечної ескалації в Балтійському регіоні, зокрема через порушення повітряного простору, диверсії та кібероперації, повідомляє Цензор.НЕТ.

Керівник Служби військової розвідки та безпеки Швеції Томас Нільссон заявив про зростання гібридних загроз з боку росії та посилення її активності поблизу Швеції.

За його словами, Москва діє інтенсивніше та ризикованіше. Томас Нільссон заявив про зростання гібридних загроз з боку РФ та посилення її активності поблизу Швеції. За його словами, після вступу країни до НАТО інтерес Росії до розвідувальних і гібридних операцій у регіоні суттєво зріс. Москва може намагатися "тестувати" готовність держави-члена Альянсу до реагування на провокації.

Паралельно розвідка Естонія у своєму звіті повідомила, що виробництво артилерії та боєприпасів у РФ зросло у 17 разів від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас ознак безпосередньої підготовки нападу на Естонію чи країни НАТО наразі не зафіксовано.

У Стокгольмі наголошують, що гібридні атаки Росії проти європейських держав потребують консолідованої відповіді — зокрема посилення морського моніторингу, кіберзахисту, охорони критичної інфраструктури та оперативного обміну розвідданими між країнами ЄС і НАТО.

Як повідомляють у Центрі протидії дезінформації, Швеція вже викривала російські операції впливу. До прикладу, раніше шведські правоохоронці викрили монахинь РПЦ, яких підозрюють у співпраці з російською воєнною розвідкою.

