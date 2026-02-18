Швеция предупреждает об усилении гибридной активности России

Служба военной разведки и безопасности Швеции в ежегодном отчете заявила, что Россия остается самой большой угрозой для национальной безопасности государства и Альянса.

В документе отмечается, что все более рискованное поведение Москвы может привести к опасной эскалации в Балтийском регионе, в частности из-за нарушения воздушного пространства, диверсий и киберопераций, сообщает Цензор.НЕТ.

Руководитель Службы военной разведки и безопасности Швеции Томас Нильссон заявил о росте гибридных угроз со стороны России и усилении ее активности вблизи Швеции.

По его словам, Москва действует более интенсивно и рискованно. Томас Нильссон заявил о росте гибридных угроз со стороны РФ и усилении ее активности вблизи Швеции. По его словам, после вступления страны в НАТО интерес России к разведывательным и гибридным операциям в регионе существенно возрос. Москва может пытаться "тестировать" готовность государства-члена Альянса к реагированию на провокации.

Параллельно разведка Эстонии в своем отчете сообщила, что производство артиллерии и боеприпасов в РФ выросло в 17 раз с начала полномасштабного вторжения в Украину. В то же время признаков непосредственной подготовки нападения на Эстонию или страны НАТО пока не зафиксировано.

В Стокгольме отмечают, что гибридные атаки России против европейских государств требуют консолидированного ответа — в частности, усиления морского мониторинга, киберзащиты, охраны критической инфраструктуры и оперативного обмена разведданными между странами ЕС и НАТО.

Как сообщают в Центре противодействия дезинформации, Швеция уже разоблачала российские операции влияния. К примеру, ранее шведские правоохранители разоблачили монахинь РПЦ, которых подозревают в сотрудничестве с российской военной разведкой.

