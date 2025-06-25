Украина и НАТО занимаются разработкой современных решений в сфере БПЛА, - Минобороны

Украина и НАТО объединяют усилия по разработке стратегии применения беспилотных систем и усиливают технологическое сотрудничество в сфере БПЛА.

Об этом шла речь во время экспертной конференции "Инновации на фронте: роль дронов в современной войне", проведенной Совместным центром НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC), сообщает Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мероприятие состоялось в Таллинне и собрало представителей Министерства обороны Украины, Командования Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, НАТО и промышленности.

"Проведение конференции стало началом создания экспертного сообщества в сфере БПЛА. Она станет платформой для преобразования уникального боевого опыта Украины в конкретные проекты JATEC, которые усилят способности Сил обороны в ведении современной войны", - сказано в сообщении.

Участники уделили особое внимание тактике, технике и процедуре противодействия российским дронам на оптоволокне. Также в фокусе встречи была интеграция дронов в единую систему контроля, управления и связи. Были представлены технологические решения по организации использования ударных БПЛА, обучение экипажей, проанализирована проблематика ремонта и обслуживания беспилотных систем в полевых условиях.

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Кроме этого, участники обсудили роль искусственного интеллекта и автономности дронов, способности радиоэлектронной борьбы и имеющиеся киберугрозы, включая контрмеры против глушения и спуфинга.

Как рассказали в оборонном ведомстве, в финальный день состоялся финал конкурса NATO Innovation Challenge 2025-II, посвященного борьбе с FPV-дронами с волоконно-оптическим управлением.

Из 162 заявок 42 поступили от украинских разработчиков.

Первое место завоевала американская компания KMB Telematics Inc., второе заняла Sentradel (США). Третье место заняли украинские разработчики - компания DONS. Победители получат возможность доработать свои инновационные решения совместно с профильными структурами НАТО.

"Это прямой путь к имплементации украинских технологий в стандарты Альянса", - добавили в Минобороны.

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