Украинские инструкторы будут обучать эстонских добровольцев управлять дронами

Украинские инструкторы начали подготовку эстонской волонтерской Лиги обороны. Будут обучать управлению беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.

В рядах добровольческой военизированной организации, являющейся составляющей Сил обороны Эстонии, создают новое подразделение, которое будет специализироваться на беспилотных системах.

Обучение проводят украинские инструкторы, рассказывая о различных аспектах применения дронов и создавая ситуации, приближенные к боевой работе.

Курсанты в конце будут сдавать экзамен, чтобы подтвердить полученные навыки, а в дальнейшем сами смогут быть инструкторами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские саперы завершили финальный курс годовой программы по подготовке по международным стандартам, организованный канадской организацией Mriya Aid. ФОТОрепортаж