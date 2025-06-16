РУС
Украинские инструкторы будут обучать эстонских добровольцев управлять дронами

Обучение в Эстонии

Украинские инструкторы начали подготовку эстонской волонтерской Лиги обороны. Будут обучать управлению беспилотниками.

В рядах добровольческой военизированной организации, являющейся составляющей Сил обороны Эстонии, создают новое подразделение, которое будет специализироваться на беспилотных системах.

Обучение проводят украинские инструкторы, рассказывая о различных аспектах применения дронов и создавая ситуации, приближенные к боевой работе.

Курсанты в конце будут сдавать экзамен, чтобы подтвердить полученные навыки, а в дальнейшем сами смогут быть инструкторами.

Добра справа. Друзям потрібно допомагати.
16.06.2025 13:52 Ответить
своїх не можуть навчити керувати дронами-перехоплювачами, щоб збивати шахеди, а кожного дня в Україні хтось від невдалого збиття шахедів втрачає житло, хтось здоров'я, а хтось життя, але то ж таке, то війна, українці вже мають звикнути до руїн, каліцтва і смертей.
16.06.2025 13:58 Ответить
Ви про що і для кого, власне, маєте «витієвату» думку!
Бо щось завели, рака за камінь??
16.06.2025 14:05 Ответить
Nu ana to li tupaia Natasha , ili prosta ruski p..or !
16.06.2025 15:10 Ответить
 
 