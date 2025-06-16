Украинские инструкторы будут обучать эстонских добровольцев управлять дронами
Украинские инструкторы начали подготовку эстонской волонтерской Лиги обороны. Будут обучать управлению беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.
В рядах добровольческой военизированной организации, являющейся составляющей Сил обороны Эстонии, создают новое подразделение, которое будет специализироваться на беспилотных системах.
Обучение проводят украинские инструкторы, рассказывая о различных аспектах применения дронов и создавая ситуации, приближенные к боевой работе.
Курсанты в конце будут сдавать экзамен, чтобы подтвердить полученные навыки, а в дальнейшем сами смогут быть инструкторами.
