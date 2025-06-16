Українські інструктори навчатимуть естонських добровольців керувати дронами
Українські інструктори розпочали підготовку естонської волонтерської Ліги оборони. Навчатимуть керуванню безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.
У лавах добровольчої воєнізованої організації, що є складовою Сил оборони Естонії, створюють новий підрозділ, що буде спеціалізуватися на безпілотних системах.
Навчання проводять українські інструктори, розповідаючи про різні аспекти застосування дронів та створюючи ситуації, наближені до бойової роботи.
Курсанти наприкінці складатимуть іспит, щоб підтвердити отримані навички, а надалі самі зможуть бути інструкторами.
