Новини
646 4

Українські інструктори навчатимуть естонських добровольців керувати дронами

Навчання в Естонія

Українські інструктори розпочали підготовку естонської волонтерської Ліги оборони. Навчатимуть керуванню безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

У лавах добровольчої воєнізованої організації, що є складовою Сил оборони Естонії, створюють новий підрозділ, що буде спеціалізуватися на безпілотних системах.

Навчання проводять українські інструктори, розповідаючи про різні аспекти застосування дронів та створюючи ситуації, наближені до бойової роботи.

Курсанти наприкінці складатимуть іспит, щоб підтвердити отримані навички, а надалі самі зможуть бути інструкторами.

Добра справа. Друзям потрібно допомагати.
16.06.2025 13:52 Відповісти
своїх не можуть навчити керувати дронами-перехоплювачами, щоб збивати шахеди, а кожного дня в Україні хтось від невдалого збиття шахедів втрачає житло, хтось здоров'я, а хтось життя, але то ж таке, то війна, українці вже мають звикнути до руїн, каліцтва і смертей.
16.06.2025 13:58 Відповісти
Ви про що і для кого, власне, маєте «витієвату» думку!
Бо щось завели, рака за камінь??
16.06.2025 14:05 Відповісти
Nu ana to li tupaia Natasha , ili prosta ruski p..or !
16.06.2025 15:10 Відповісти
 
 