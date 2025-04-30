Українські сапери завершили фінальний курс річної програми з підготовки за міжнародними стандартами, організований канадською організацією Mriya Aid. ФОТОрепортаж

У Косові українські сапери й фахівці з протимінної діяльності з різних служб, підпорядкованих Міністерству оборони та Силам оборони, успішно завершили 4-тижневий курс підготовки та отримали кваліфікацію фахівців з розмінування рівня 3 (IMAS Level 3) з міжнародних стандартах розмінування IMAS EOD.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канадську неприбуткову організацію Mriya Aid.

Курс був організований за ініціативи та фінансової підтримки канадської неприбуткової організації Mriya Aid в рамках річної програми "Навчай та Екіпіруй". Цей курс канадська організація Mriya Aid розпочала в березні 2024 року за підтримки Канадської держави. Згідно з планом програми, канадська організація організувала навчання на базі розмінування МАТ Косово та забезпечила обладнанням 130 українських фахівців з розмінування. Завдяки додатковим донорським коштам, які вдалось залучити, управлінська команда забезпечила додаткове обладнання та проходження курсів для 166 українських саперів з яких 19 - жінки. Деякі з випускників пройшли навчання не тільки рівня 1 і 2, а повернулися, щоб також пройти навчання рівня наступних рівнів. В цілому було отримано 176 сертифікацій IMAS, 47 з яких були з рівнів 3 (IMAS Level 3) і 3+ (IMAS Level 3).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нова Зеландія продовжить навчання українських військових у Великій Британії, - прем’єр Лаксон

Як зазначив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля, програма Mriya Aid "Навчай та Екіпіруй" дозволила українським саперам здобути унікальні знання, натренувати практичні навички, і таким чином значно посилити національну спроможність в розмінуванні.

"Внаслідок російської військової агресії Україна стала найбільш замінованою країною в світі. Наразі потенційно забрудненими мінами та іншими вибуховими залишками вважається 139 тис. км² території країни. Для її очищення потрібно чимало висококваліфікованих фахівців. Ми щиро дякуємо канадській організації Mriya Aid за організацію професійної підготовки саперів на базі МАТ Косово та іншу допомогу у нарощенні національного потенціалу за розмінування", – підкреслив Руслан Берегуля.

Під час навчання українські сапери отримали практичні навички з розмінування різноманітних боєприпасів, зокрема наземного та повітряного базування, керованих, боєприпасів, що містять збіднений уран, компоненти ракетного палива, хімічні отруйні речовини та авіаційні бомби різного призначення. В МАТ Косово українських саперів навчали інструктори, які мають досвід виконання завдань у таких країнах, як Ірак, Лівія, Афганістан, на Балканах та в інших нестабільних регіонах.

Також читайте: Українських саперів навчатимуть ветерани армій країн НАТО, - Міноборони





Команда МАТ Косово

Керівниця канадської неприбуткової організації Mriya Aid Леся Ґрейнджер зазначила: "Ми в Mriya Aid вважаємо, що інвестуючи в навчання кожного окремого українського сапера, ми підсилюємо національну спроможність. Це наша головна мотивація. Українські сапери не раз ставали найкращими студентами, складали екзамени на найвищі бали. Саме їх прагнення до вдосконалення і мотивувало нас розширювати проєкт, шукати додаткові гроші, і глибоко занурюватися в програму. Також хочеться зазначити, що все обладнання, яке отримали сапери, відповідає реальним потребам саме українських фахівців, а також більша частина цього обладнання виготовлена в Україні українськими виробниками, які постійно вдосконалюють свою продукцію, реагуючі на потреби саперів".

Співзасновник МАТ Косово Бен Ремфі також від себе додав:

"Ми пишаємось тим, що наші ресурси та інфраструктура, які ми створювали роками, та експертиза наших інструкторів, стали тим самим середовищем, яке було обрано для підсилення українських саперів. Всі наші випускники є унікальним явищем у галузі протимінної діяльності. Вони навчені виконувати підривні роботи в реальних умовах, використовуючи методи високого та низького порядку для знешкодження боєприпасів та боєприпасів, що підриваються. Навчання повністю ведеться українською мовою, а курси постійно оновлюються, щоб відповідати новим загрозам, що виникають в Україні".





Команда МАТ Косово

ПРО Mriya Aid:

Mriya Aid була заснована в лютому 2022 року канадськими фахівцями в галузі оборони, безпеки та управління. Команда Mriya Aid фокусується на підтримці українських військових та екстрених служб для забезпечення виживання як на індивідуальному рівні на фронті, так і на соціальному рівні через медичну інфраструктуру та розмінування. З початку широкомасштабного вторгнення було навчено більше 250 українських фахівців з розмінування.

MAT Kosovo, сертифікований тренувальний центр, працює з 1999 року і вважається одним з найкращих в Європі і у світі. Цей центр готує саперів з різних країн світу, надаючи їм не лише теоретичні знання, а й практичний досвід.