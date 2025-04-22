Нова Зеландія продовжить навчання українських військових у Великій Британії, - прем’єр Лаксон

Прем'єр-міністр Крістофер Лаксон у вівторок оголосив, що Нова Зеландія продовжує надавати військову допомогу на підтримку самооборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Нової Зеландії.

"Нова Зеландія непохитно підтримує Україну проти незаконного та неспровокованого вторгнення Росії. Саме тому ми продовжуємо розгортання до 100 військовослужбовців Сил оборони Нової Зеландії для навчання українських солдатів у Великій Британії та по всій Європі до грудня 2026 року", - заявив Лаксон.

За його словами, допомога включатиме надання розвідданих та матеріально-технічну підтримку.

Згідно з мандатом на 2025/2026 роки, особовий склад Сил оборони Нової Зеландії продовжуватиме надавати спеціалізовану підготовку українським військовим по всій Європі (надання допомоги пораненим у бойових діях, підготовку зі знешкодження вибухових боєприпасів у морі тощо).

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну загальна сума новозеландської підтримки Києву становить 152 мільйони доларів США.

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