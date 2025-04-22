Новая Зеландия продолжит обучение украинских военных в Великобритании, - премьер Лаксон
Премьер-министр Кристофер Лаксон во вторник объявил, что Новая Зеландия продолжает оказывать военную помощь в поддержку самообороны Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте правительства Новой Зеландии.
"Новая Зеландия непоколебимо поддерживает Украину против незаконного и неспровоцированного вторжения России. Именно поэтому мы продолжаем развертывание до 100 военнослужащих Сил обороны Новой Зеландии для обучения украинских солдат в Великобритании и по всей Европе до декабря 2026 года", - заявил Лаксон.
По его словам, помощь будет включать предоставление разведданных и материально-техническую поддержку.
Согласно мандату на 2025/2026 годы, личный состав Сил обороны Новой Зеландии будет продолжать предоставлять специализированную подготовку украинским военным по всей Европе (оказание помощи раненым в боевых действиях, подготовку по обезвреживанию взрывчатых боеприпасов в море и т.д.).
Отмечается, что после полномасштабного вторжения России в Украину общая сумма новозеландской поддержки Киеву составляет 152 миллиона долларов США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль