Новая Зеландия продолжит обучение украинских военных в Великобритании, - премьер Лаксон

Премьер-министр Кристофер Лаксон во вторник объявил, что Новая Зеландия продолжает оказывать военную помощь в поддержку самообороны Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте правительства Новой Зеландии.

"Новая Зеландия непоколебимо поддерживает Украину против незаконного и неспровоцированного вторжения России. Именно поэтому мы продолжаем развертывание до 100 военнослужащих Сил обороны Новой Зеландии для обучения украинских солдат в Великобритании и по всей Европе до декабря 2026 года", - заявил Лаксон.

По его словам, помощь будет включать предоставление разведданных и материально-техническую поддержку.

Согласно мандату на 2025/2026 годы, личный состав Сил обороны Новой Зеландии будет продолжать предоставлять специализированную подготовку украинским военным по всей Европе (оказание помощи раненым в боевых действиях, подготовку по обезвреживанию взрывчатых боеприпасов в море и т.д.).

Отмечается, что после полномасштабного вторжения России в Украину общая сумма новозеландской поддержки Киеву составляет 152 миллиона долларов США.

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