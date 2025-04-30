Украинские саперы завершили финальный курс годовой программы подготовки по международным стандартам, организованной канадской организацией Mriya Aid.. ФОТОрепортаж

В Косово украинские саперы и специалисты по противоминной деятельности из различных служб, подчиненных Министерству обороны и Силам обороны, успешно завершили 4-недельный курс подготовки и получили квалификацию специалистов по разминированию уровня 3 (IMAS Level 3) по международным стандартам разминирования IMAS EOD.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канадскую неприбыльную организацию Mriya Aid.

Курс был организован по инициативе и финансовой поддержке канадской неприбыльной организации Mriya Aid в рамках годовой программы "Учи и Экипируй". Этот курс канадская организация Mriya Aid начала в марте 2024 года при поддержке Канадского государства. Согласно плану программы, канадская организация организовала обучение на базе разминирования МАТ Косово и обеспечила оборудованием 130 украинских специалистов по разминированию. Благодаря дополнительным донорским средствам, которые удалось привлечь, управленческая команда обеспечила дополнительное оборудование и прохождение курсов для 166 украинских саперов из которых 19 - женщины. Некоторые из выпускников прошли обучение не только уровня 1 и 2, а вернулись, чтобы также пройти обучение следующих уровней. В целом было получено 176 сертификаций IMAS, 47 из которых были из уровней 3 (IMAS Level 3) и 3+ (IMAS Level 3).

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Как отметил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Руслан Берегуля, программа Mriya Aid "Учись и Экипируй" позволила украинским саперам получить уникальные знания, натренировать практические навыки, и таким образом значительно усилить национальную способность в разминировании.

"Вследствие российской военной агрессии Украина стала наиболее заминированной страной в мире. Сейчас потенциально загрязненной минами и другими взрывчатыми остатками считается 139 тыс.км² территории страны. Для ее очистки требуется немало высококвалифицированных специалистов. Мы искренне благодарим канадскую организацию Mriya Aid за организацию профессиональной подготовки саперов на базе МАТ Косово и другую помощь в наращивании национального потенциала по разминированию", - подчеркнул Руслан Берегуля.

Во время обучения украинские саперы получили практические навыки по разминированию различных боеприпасов, в частности наземного и воздушного базирования, управляемых, боеприпасов, содержащих обедненный уран, компоненты ракетного топлива, химические отравляющие вещества и авиационные бомбы различного назначения. В МАТ Косово украинских саперов обучали инструкторы, имеющие опыт выполнения задач в таких странах, как Ирак, Ливия, Афганистан, на Балканах и в других нестабильных регионах.

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Команда МАТ Косово

Руководитель канадской неприбыльной организации Mriya Aid Леся Грейнджер отметила: "Мы в Mriya Aid считаем, что инвестируя в обучение каждого отдельного украинского сапера, мы усиливаем национальную способность. Это наша главная мотивация. Украинские саперы не раз становились лучшими студентами, сдавали экзамены на самые высокие баллы. Именно их стремление к совершенствованию и мотивировало нас расширять проект, искать дополнительные деньги, и глубоко погружаться в программу. Также хочется отметить, что все оборудование, которое получили саперы, соответствует реальным потребностям именно украинских специалистов, а также большая часть этого оборудования изготовлена в Украине украинскими производителями, которые постоянно совершенствуют свою продукцию, реагируя на потребности саперов".

Соучредитель МАТ Косово Бен Ремфи также от себя добавил:

"Мы гордимся тем, что наши ресурсы и инфраструктура, которые мы создавали годами, и экспертиза наших инструкторов, стали той самой средой, которая была выбрана для усиления украинских саперов. Все наши выпускники являются уникальным явлением в области противоминной деятельности. Они обучены выполнять взрывные работы в реальных условиях, используя методы высокого и низкого порядка для обезвреживания боеприпасов и взрываемых боеприпасов. Обучение полностью ведется на украинском языке, а курсы постоянно обновляются, чтобы соответствовать новым угрозам, возникающим в Украине".





Команда МАТ Косово

ПРО Мрия Эйд:

Mriya Aid была основана в феврале 2022 года канадскими специалистами в области обороны, безопасности и управления. Команда Mriya Aid фокусируется на поддержке украинских военных и экстренных служб для обеспечения выживания как на индивидуальном уровне на фронте, так и на социальном уровне через медицинскую инфраструктуру и разминирование. С начала широкомасштабного вторжения было обучено более 250 украинских специалистов по разминированию.

MAT Kosovo, сертифицированный тренировочный центр, работает с 1999 года и считается одним из лучших в Европе и в мире. Этот центр готовит саперов из разных стран мира, предоставляя им не только теоретические знания, но и практический опыт.