Україна та НАТО працюють над розробкою сучасних рішень у сфері БпЛА, - Міноборони

Україна та НАТО обʼєднують зусилля з розробки стратегії застосування безпілотних систем та посилюють технологічну співпрацю у сфері БпЛА.

Про це йшлося під час експертної конференції "Інновації на фронті: роль дронів у сучасній війні", проведеної Спільним центром НАТО-України з аналізу, підготовки та освіти (JATEC), повідомляє Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що захід відбувся у Таллінні та зібрав представників Міністерства оборони України, Командування Сил безпілотних систем Збройних сил України, НАТО та промисловості.

"Проведення конференції стало початком створення експертної спільноти у сфері БпЛА. Вона стане платформою для перетворення унікального бойового досвіду України на конкретні проєкти JATEC, які посилять спроможності Сил оборони у веденні сучасної війни", - сказано в повідомленні.

Учасники приділили особливу увагу тактиці, техніці та процедурі протидії російським дронам на оптоволокні. Також у фокусі зустрічі була інтеграція дронів у єдину систему контролю, управління і зв’язку. Було презентовано технологічні рішення з організації використання ударних БпЛА, навчання екіпажів, проаналізовано проблематику ремонту та обслуговування безпілотних систем у польових умовах.

Читайте також: Українські інструктори навчатимуть естонських добровольців керувати дронами

Окрім цього, учасники обговорили роль штучного інтелекту та автономності дронів, спроможності радіоелектронної боротьби та наявні кіберзагрози, включно з контрзаходами проти глушіння та спуфінгу.

Як розповіли в оборонному відомстві, у фінальний день відбувся фінал конкурсу NATO Innovation Challenge 2025-II, присвяченого боротьбі з FPV-дронами з волоконно-оптичним керуванням.

Із 162 заявок 42 надійшли від українських розробників.

Перше місце виборола американська компанія KMB Telematics Inc., друге посіла Sentradel (США). Третє місце посіли українські розробники – компанія DONS. Переможці отримають можливість доопрацювати свої інноваційні рішення спільно з профільними структурами НАТО.

"Це прямий шлях до імплементації українських технологій у стандарти Альянсу", - додали у Міноборони.

Читайте також: Норвегія виділить Україні понад $640 мільйонів на закупівлю дронів