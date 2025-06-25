НАТО четко понимает, что сейчас нужно сосредоточиться на поддержке Украины, - Науседа

Среди стран-членов НАТО существует четкое понимание, что сейчас важно сосредоточиться на поддержке Украины, в частности "как на поле боя, так и за возможным столом переговоров".

Об этом во время общения с журналистами на полях саммита НАТО заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"То, что сейчас делает Россия, это, скорее, имитация мирного соглашения и не очень конструктивное поведение. Они ожидают, что захватят и оккупируют еще большие территории Украины, а затем, возможно, сядут за стол переговоров. Такой подход не является справедливым", - заявил Науседа.

Политик отметил, что Литва вместе с союзниками по НАТО осуждают такой подход России.

Науседа также рассказал, что союзники по НАТО готовы предоставить Украине необходимую помощь - военную и финансовую. А также ввести "в ближайшие недели" дополнительные санкции против России.

Читайте также: Саммит НАТО в Гааге признал Россию общей угрозой для всего Альянса

"Я с нетерпением жду 18-й пакет санкций, который, по моему мнению, будет одним из самых мощных",- сказал глава Литвы.

Напомним, что 24 и 25 июня в Гааге проходит саммит стран НАТО.

Ранее сообщалось, что лидеры государств НАТО согласовали итоговую декларацию, по которой обязуются ежегодно инвестировать 5% от ВВП своей страны на основные оборонные нужды.

Читайте также: Атака на одного - атака на всех: в НАТО подтвердили приверженность статье 5 о защите союзников