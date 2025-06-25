НАТО має чітке розуміння, що наразі потрібно зосередитися на підтримці України, - Науседа

Серед країн-членів НАТО існує чітке розуміння, що наразі важливо зосередитися на підтримці Україні, зокрема "як на полі бою, так і за можливим столом переговорів".

Про це під час спілкування з журналістами на полях саміту НАТО заявив президент Литви Гітанас Науседа, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що зараз робить Росія, це скоріше імітація мирної угоди та не дуже конструктивна поведінка. Вони очікують, що захоплять і окупують ще більші території України, а згодом, можливо, сядуть за стіл переговорів. Такий підхід не є справедливим", - заявив Науседа.

Політик зазначив, що Литва разом із союзниками по НАТО засуджують такий підхід Росії.

Науседа також розповів, що союзники по НАТО готові надати Україні необхідну допомогу - військову та фінансову. А також запровадити "найближчими тижнями" додаткові санкції проти Росії.

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"Я із нетерпінням чекаю на 18-й пакет санкцій, який, на мою думку, буде одним із найпотужніших",- сказав очільник Литви.

Нагадаємо, що 24 та 25 червня у Гаазі проходить саміт країн НАТО.

Раніше повідомлялося, що лідери держав НАТО погодили підсумкову декларацію, за якою зобов’язуються щорічно інвестувати 5% від ВВП своєї країни на основні оборонні потреби.

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