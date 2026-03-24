Україна та НАТО посилюють співпрацю у боротьбі з дронами: фокус на технологіях і ППО

Україна разом із НАТО активізує співпрацю у сфері протидії безпілотним загрозам, обміну бойовим досвідом і розвитку інноваційних оборонних рішень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Відповідні домовленості обговорили під час зустрічі заступника міністра оборони з європейської інтеграції Сергія Боєва з Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО з трансформації адміралом П’єром Вандьє.

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Подробиці

У зустрічі також взяли участь представники Сил безпілотних систем, Головного управління розвідки, оборонного кластеру Brave1 та команди системи DELTA.

Сторони зосередилися на створенні доступних і ефективних рішень для протидії повітряним загрозам, зокрема на розвитку дронів-перехоплювачів як частини багаторівневої системи ППО.

За словами Боєва, інтерсептори стають ключовим інструментом у боротьбі з безпілотниками завдяки їхній ефективності та економічності. Основною метою є досягнення рівня знищення цілей до 95%.

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Українська сторона представила власний підхід до побудови протиповітряної оборони, який включає не лише засоби ураження, а й системи управління та розгалужену радарну мережу.

Окрему увагу приділили системі DELTA, яка забезпечує ситуаційну обізнаність на полі бою – від відстеження цілей до аналізу результатів ураження.

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Контекст

Сторони також обговорили реалізацію спільних проєктів, зокрема на базі центру JATEC та в межах програми UNITE–Brave NATO.

Йдеться про інтеграцію українських розробок у системи Альянсу та розширення співпраці між українськими і міжнародними оборонними компаніями.

Україна розглядає таку взаємодію як ключовий елемент у формуванні нової архітектури безпеки разом із союзниками.

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