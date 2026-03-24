"Укрзализныця" уточнила правила эвакуации пассажиров в пути из-за изменения тактики российских атак. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила почти 5 тысяч атак на объекты "Укрзализныци". С конца 2025 года враг изменил тактику и всё чаще атакует пассажирские поезда непосредственно во время их движения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время встречи с журналистами сказал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

"Мы четко видим тенденцию с конца 2025 года и особенно весной 2026-го: враг фокусирует удары по подвижному составу, часто в движении. Раньше били преимущественно по стационарным объектам — мостам или станциям. Теперь же, используя БПЛА с управлением в реальном времени, они буквально охотятся на поезда в режиме их движения", — отметил Перцовский.

По словам главы УЗ, из-за усиления угроз компания модернизировала алгоритмы безопасности. На базе центра управления движением созданы центральная и 15 региональных мониторинговых команд, которые круглосуточно отслеживают воздушную обстановку. В случае подтвержденной опасности поезд останавливают заранее, а пассажиров эвакуируют в безопасную зону.

"Ключевая задача — сохранить людей. В худшем случае мы потеряем вагон или локомотив, который является самой большой мишенью, но спасем жизни. Уже есть десятки случаев, когда своевременная остановка и выход людей в поле или укрытие спасали сотни жизней за считанные минуты до попадания", — подчеркнул председатель правления.

В компании уточнили, что среднее время полной эвакуации пассажиров составляет 7–8 минут. Для грузовых поездов действует отдельный регламент для локомотивных бригад.

В рамках новых мер в вагонах разместят специальные инструкции для пассажиров. В частности, в случае сигнала об опасности рекомендуется подготовить документы и телефон, не создавать панику, покидать вагон через ближайший выход и, по возможности, помогать другим. Пассажирам советуют не брать габаритные вещи, четко выполнять указания проводников и после эвакуации отойти на безопасное расстояние или к укрытию. Вне поезда не следует скапливаться возле вагонов, а в случае взрывов необходимо лечь на землю лицом вниз и прикрыть голову. Возвращаться в вагон можно только после соответствующей команды.

По информации УЗ, более 4 тыс. железнодорожников уже прошли обучение по координации действий пассажиров в критических ситуациях.

Всего с 24 февраля 2022 года по март 2026 года зафиксировано 4998 атак на железную дорогу. Повреждено 25 836 объектов, в том числе 319 пассажирских вагонов, 341 локомотив, 1704 грузовых вагона и 117 вокзалов. При исполнении служебных обязанностей погибли 39 железнодорожников.