Укрзалізниця уточнила правила евакуації пасажирів у дорозі через зміну тактики російських атак. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила майже 5 тисяч атак на об’єкти Укрзалізниці. З кінця 2025 року ворог змінив тактику і дедалі частіше атакує пасажирські поїзди безпосередньо під час їхнього руху.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час зустрічі з журналістами сказав голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

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"Ми чітко бачимо тенденцію з кінця 2025 року і особливо навесні 2026-го: ворог фокусує удари по рухомому складу, часто в русі. Раніше били переважно по стаціонарних об’єктах - мостах чи станціях. Тепер же, використовуючи БПЛА з керуванням у реальному часі, вони буквально полюють на поїзди в режимі їх курсування", - зазначив Перцовський.

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За словами очільника УЗ, через посилення загроз компанія модернізувала безпекові алгоритми. На базі центру управління рухом створено центральну та 15 регіональних моніторингових команд, які 24/7 відстежують повітряну ситуацію. У разі підтвердженої небезпеки поїзд зупиняють заздалегідь, а пасажирів евакуюють у безпечну зону.

"Ключове завдання - зберегти людей. Ми в гіршому випадку втратимо вагон чи локомотив, який є найбільшою мішенню, але врятуємо життя. Вже є десятки випадків, коли вчасна зупинка та вихід людей у поле чи укриття рятували сотні життів за лічені хвилини до влучання", - наголосив голова правління.

У компанії уточнили, що середній час повної евакуації пасажирів становить 7-8 хвилин. Для вантажних поїздів діє окремий регламент для локомотивних бригад.

У межах нових заходів у вагонах розмістять спеціальні інструкції для пасажирів. Зокрема, у разі сигналу про небезпеку рекомендується підготувати документи та телефон, не створювати паніки, залишати вагон через найближчий вихід і, за можливості, допомагати іншим. Пасажирам радять не брати габаритних речей, чітко виконувати вказівки провідників і після евакуації відійти на безпечну відстань або до укриття.Поза поїздом не слід скупчуватися біля вагонів, а у разі вибухів необхідно лягти на землю обличчям вниз і прикрити голову. Повертатися до вагона можна лише після відповідної команди.

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За інформацією УЗ, понад 4 тис. залізничників уже пройшли навчання з координації дій пасажирів у критичних ситуаціях.

Загалом із 24 лютого 2022 року по березень 2026 року зафіксовано 4998 атак на залізницю. Пошкоджено 25 836 об’єктів, зокрема 319 пасажирських вагонів, 341 локомотив, 1704 вантажні вагони та 117 вокзалів. Під час виконання службових обов’язків загинули 39 залізничників.