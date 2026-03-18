На Сумщині скасовано частину приміських поїздів через бойові дії

У Сумській області 18 і 19 березня змінюється рух приміських поїздів через наслідки бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці в офіційному телеграм-каналі.

У компанії зазначили, що рух не зупиняється повністю, однак частину рейсів тимчасово скасовано або змінено їхній маршрут. Це пов’язано з пошкодженням інфраструктури внаслідок атак.

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Які поїзди не курсуватимуть

18 березня:

№7008 Тростянець-Смородине — Люботин

№6261/6262 Люботин — Лебединська

№6267 Лебединська — Суми

№6019 Суми — Ворожба

19 березня:

№6012/6011 Ворожба — Тростянець — Смородине

"Через вплив бойових дій оперативно переформатовуємо рух приміських поїздів, але не зупиняємо його", — зазначили в Укрзалізниці.

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Зміни маршрутів і нові кінцеві станції

Для частини рейсів 18 березня змінюється кінцева або початкова станція. Замість Ворожби деякі поїзди курсуватимуть до станції Вири:

№6009 Охтирка — Вири

№6014 Вири — Кириківка

№6013 Суми — Вири

№6010 Вири — Охтирка

№6011/6012 Кириківка — Вири

№6016 Вири — Боромля

Зміни у розкладі пов’язані з безпековою ситуацією. Раніше внаслідок атак було пошкоджено залізничні колії та енергетичну інфраструктуру в регіоні.

Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти актуальний розклад руху перед поїздками.

Напередодні Росія вдарила по залізниці на Сумщині. У результаті атаки дві людини загинули, ще 9 дістали поранення.

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