На Сумщині скасовано частину приміських поїздів через бойові дії
У Сумській області 18 і 19 березня змінюється рух приміських поїздів через наслідки бойових дій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці в офіційному телеграм-каналі.
У компанії зазначили, що рух не зупиняється повністю, однак частину рейсів тимчасово скасовано або змінено їхній маршрут. Це пов’язано з пошкодженням інфраструктури внаслідок атак.
Які поїзди не курсуватимуть
18 березня:
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№7008 Тростянець-Смородине — Люботин
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№6261/6262 Люботин — Лебединська
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№6267 Лебединська — Суми
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№6019 Суми — Ворожба
19 березня:
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№6012/6011 Ворожба — Тростянець — Смородине
"Через вплив бойових дій оперативно переформатовуємо рух приміських поїздів, але не зупиняємо його", — зазначили в Укрзалізниці.
Зміни маршрутів і нові кінцеві станції
Для частини рейсів 18 березня змінюється кінцева або початкова станція. Замість Ворожби деякі поїзди курсуватимуть до станції Вири:
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№6009 Охтирка — Вири
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№6014 Вири — Кириківка
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№6013 Суми — Вири
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№6010 Вири — Охтирка
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№6011/6012 Кириківка — Вири
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№6016 Вири — Боромля
Зміни у розкладі пов’язані з безпековою ситуацією. Раніше внаслідок атак було пошкоджено залізничні колії та енергетичну інфраструктуру в регіоні.
Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти актуальний розклад руху перед поїздками.
Напередодні Росія вдарила по залізниці на Сумщині. У результаті атаки дві людини загинули, ще 9 дістали поранення.
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