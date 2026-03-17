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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Доба на Сумщині: дві людини загинули, ще 9- дістали поранення. Вночі ворог вдарив по залізниці. ФОТО

Протягом доби, з ранку 16 березня до ранку 17 березня 2026 року, російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 34 населених пунктах у 19 територіальних громадах Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

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Загиблі та поранені

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблі та постраждалі серед мирних жителів:

  • у Садівській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника по вантажівці із зерном загинув 40-річний чоловік.
  • у Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника по мотоциклу загинув 48-річний чоловік.
  • у Сумській громаді внаслідок ударів ворожих безпілотників постраждали чоловіки 39, 43, 51, 67 років та жінки 30 і 56 років.
  • у Шосткинській громаді внаслідок атаки ворожих безпілотників поранені 46-річний чоловік і 46-річна жінка.
  • у Річківській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА травмовано 61-річного чоловіка.

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Удари по цивільній інфраструктурі

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Шосткинській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, нежитлове приміщення, автомобіль, об’єкти цивільної інфраструктури;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлове приміщення;
  • у Березівській громаді пошкоджено житловий будинок;
  • у Ямпільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Ворожбянській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок, адміністративну будівлю;
  • у Миколаївській сільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Сумській громаді пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, приватні домоволодіння, автомобілі, об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, транспортний засіб – мотоцикл;
  • у Садівській громаді знищено вантажний автомобіль;
  • у Річківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

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Як повідомили у Міністерстві розвитку  громад та територій України, вночі ворожі безпілотники атакували залізницю на Сумщині.

Удар по залізниці на Сумщині 17 березня

Унаслідок удару виникло загоряння вагона неробочого парку, яке оперативно ліквідовано рятувальниками.

Працівники перебували в укритті - ніхто не постраждав.

Автор: 

безпілотник БпЛА (5970) обстріл (36973) Сумська область (4989)
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