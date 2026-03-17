Доба на Сумщині: дві людини загинули, ще 9- дістали поранення. Вночі ворог вдарив по залізниці. ФОТО

Протягом доби, з ранку 16 березня до ранку 17 березня 2026 року, російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 34 населених пунктах у 19 територіальних громадах Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

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Загиблі та поранені

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблі та постраждалі серед мирних жителів:

у Садівській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника по вантажівці із зерном загинув 40-річний чоловік.

у Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника по мотоциклу загинув 48-річний чоловік.

у Сумській громаді внаслідок ударів ворожих безпілотників постраждали чоловіки 39, 43, 51, 67 років та жінки 30 і 56 років.

у Шосткинській громаді внаслідок атаки ворожих безпілотників поранені 46-річний чоловік і 46-річна жінка.

у Річківській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА травмовано 61-річного чоловіка.

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Удари по цивільній інфраструктурі

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Шосткинській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, нежитлове приміщення, автомобіль, об’єкти цивільної інфраструктури;

в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлове приміщення;

у Березівській громаді пошкоджено житловий будинок;

у Ямпільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Середино-Будській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Ворожбянській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок, адміністративну будівлю;

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Сумській громаді пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, приватні домоволодіння, автомобілі, об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення;

у Великописарівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, транспортний засіб – мотоцикл;

у Садівській громаді знищено вантажний автомобіль;

у Річківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

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Як повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України, вночі ворожі безпілотники атакували залізницю на Сумщині.

Унаслідок удару виникло загоряння вагона неробочого парку, яке оперативно ліквідовано рятувальниками.

Працівники перебували в укритті - ніхто не постраждав.